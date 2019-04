17:10 Uhr

Freundeskreis der Luftwaffe zu Besuch in Neuburg

Der Freundeskreis der Luftwaffe besucht das Neuburger Geschwader. Welches besondere Geschenk es dabei gab.

Von Manfred Dittenhofer

Die wehrgeschichtliche Sammlung des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg zieht über die Region hinaus Besucher an. Kürzlich waren Mitglieder des Freundeskreises der Luftwaffe, Sektion Süd, aus ganz Bayern angereist, um die Exponate in der alten Flugzeughalle zu sehen, die jedem Museum zur Ehre gereichen würden.

Entsprechend begeistert zeigten sich dann auch die Besucher, die Ulrich Mocka durch die Ausstellung führte. Der Hauptmann a.D. hat in akribischer Kleinarbeit als aktiver Traditionsoffizier des Neuburger Geschwaders und später nach seiner Pensionierung als ehemaliger Geschwaderangehöriger die Ausstellung konzipiert. Zu jedem Exponat, vom kompletten Flugzeug bis hin zu technischen Details und der Darstellung des Arbeitens und Lebens auf dem Fliegerhorst ab 1912 bis heute, kennt Mocka eine eigene Geschichte, die er lebendig erzählt.

Freundeskreis der Luftwaffe: Geschichte zum Anfassen

Damit liefert er Geschichte zum Anfassen. Bereits vor dem Besuch der Ausstellung hatten die Besucher einen Überblick über den Geschwaderauftrag gewinnen können. Außerdem hatten sie die Instandsetzungshalle des Eurofighters besucht.

Ein kleines Präsent hatte Major a.D. Peter Nagelschmitz dabei, der als Waffensystemoffizier zu Phantom-Zeiten im Geschwader seinen Dienst verrichtete. Er überließ Mocka einen historischen Kompass, der in Kriegsjahren am Handgelenk getragen wurde. Wer weiß, vielleicht findet sich auch für dieses Stück noch ein Platz in der Sammlung.

Der Freundeskreis der Luftwaffe ist ein deutschlandweit agierender Verein, der in vier Sektionen unterteilt den Kontakt zur Luftwaffe und der Fliegerei pflegt.

