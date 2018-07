vor 17 Min.

Für das Kinderhaus in Neuburg steht der Betreiber fest

Der Stadtrat übertrug die Aufgabe in nicht öffentlicher Sitzung dem Verein Frühförderung. Was neben den Neuburger Stadtwerken in der dortigen Natur geplant ist.

Das Kinderhaus, das im Anschluss an die Stadtwerke gegenüber dem geplanten neuen Wohngebiet zwischen Heckenweg und Grünauer Straße errichtet werden soll, hat jetzt auch einen Betreiber. In nicht öffentlicher Sitzung entschied sich der Stadtrat mehrheitlich dafür, diese Aufgabe dem Verein Frühförderung zu übertragen.

Das Kinderhaus soll anfangs für sechs Krippen- und Kindergartengruppen ausgelegt werden. Das heißt für insgesamt rund 100 Kinder zwischen null und sechs Jahren. Das Konzept basiert auf einer Modulbauweise, die eine überaus flexible Nutzung ermöglicht. In einem Modul sind jeweils zwei Gruppenräume untergebracht. Durch Gemeinschaftsflächen werden die selbstständigen drei „Häuser“ miteinander verbunden. Die Flexibilität der Bauweise ermöglicht es, bei Bedarf problemlos mehr Kindergartengruppen oder Krippenplätze zu bilden. Um das Kinderhaus zu erweitern, könnte auf einem Modul einfach ein zweites „Haus“ aufgesetzt werden. Dadurch wäre Platz für weitere zwei Gruppenräume.

Der Standort wird als ideal angesehen. Da in dem Waldstück Bäume gefällt werden müssen, müssten auch kleinere Ausgleichsflächen geschaffen werden. Dafür können die Kinder dann in einer regelrechten Parklandschaft, also in und mit der Natur, aufwachsen. Parkmöglichkeiten entstehen auf dem südlichen Teil des Stadtwerkegeländes. Die Parkfläche kann von der Heinrichsheimstraße gut erschlossen werden. Von dort sind es dann nur wenige Meter zum Kinderhaus. Baubeginn könnte im nächsten Jahr sein. Abgeklärt werden muss – neben allen rechtlichen Dingen – auch noch die Höhe der Fördersumme. Da erhofft man sich aufgrund der innovativen Bauweise, aber auch wegen der rund vier Millionen Euro, die das Vorhaben kosten soll, einen ordentlichen staatlichen Zuschuss. (mari)

