24.03.2020

Gebühren für die Parkplätze entfallen

OB will verbliebenen Unternehmen helfen

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hat als Leiter des städtischen Planungsstabes zur Corona-Situation verfügt, dass ab heute, Dienstag, 24. März, die Parkscheinpflicht auf allen städtischen Parkflächen samt Tiefgaragen entfällt. Das bedeutet, dass Parkplätze, die an und für sich gebührenpflichtig sind, gebührenfrei benutzt werden können. Die mit dem Neuburger Stadtmarketingverein eng abgestimmte Maßnahme gilt vorläufig unbefristet und dient in erster Linie der Stärkung des verbliebenen Handels.

„Wir müssen alles daran setzen, unseren heimischen Unternehmen egal welcher Branche und welcher Größe aktiv unter die Arme zu greifen. Das gilt für die Zeit des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach der Krise, aber natürlich auch schon jetzt mit wichtigen Signalen“, wird Gmehling in einer Pressemitteilung zitiert.

Einen positiven Nebeneffekt hat das Wegfallen der Parkgebühr obendrein. So muss keiner mehr den Knopf am Automaten drücken, was letztlich einen weiteren Infektionsschutz darstellt.

Trotz Gebührenwegfall bleiben natürlich die Regeln der Straßenverkehrsordnung in Kraft. Das heißt, alle Parkverbotsschilder behalten ihre Gültigkeit und Parkverstöße wie etwa Parken in Einfahrten oder Feuerwehrzufahrten werden weiter kontrolliert und Verstöße auch geahndet. Auch die Kontrolle der Geschwindigkeiten findet weiter statt.

Gleichzeitig rufen OB Gmehling als 1. Vorsitzender des Stadtmarketings und Geschäftsführer Michael Regnet alle Bürger auf, an die Unterstützung des heimischen Einzelhandels nach der Krise zu denken und den Online-Konsum zu überdenken. Die Händler bräuchten die Unterstützung aller und das am besten mit dem unmittelbaren Einkauf vor Ort. „Bitte lassen Sie uns auch hier zusammenhalten“, betont der OB. (nr)