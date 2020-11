vor 36 Min.

Gehorsam verweigert

Unteroffiziersanwärter hat verschlafen

Von Winfried Rein

„Schlecht gelaufen.“ Ein 20-Jähriger aus Osnabrück wollte Unteroffizier beim Neuburger Jagdgeschwader werden. Doch aus den angestrebten neun Jahren ist nichts geworden, die Bundeswehr hat den Obergefreiten wegen Gehorsamsverweigerung letztlich fristlos entlassen. Jetzt musste der junge Mann auch noch beim Jugendrichter antreten und 800 Euro Geldstrafe quittieren.

Der Anwärter habe „fast jeden Morgen verschlafen“, sagte ein Hauptmann im Zeugenstand. Der Offizier hatte einen ganzen Ordner „voller Verfehlungen“ ins Amtsgericht mitgebracht. Er ließ kein gutes Haar an seinem früheren Auszubildenden. Der Beschuldigte habe nicht nur in der Stube zu lange geschlafen, er habe mehrfach den Bus mit Kollegen warten lassen „und er ist auch im Hörsaal eingeschlafen.“

Darüber hinaus habe er Stube und Schränke nicht in Ordnung gehalten, seine Aufträge nicht erfüllt und Mahnungen ignoriert. Als man seine Stube überprüft habe, sei dreckige Kleidung herumgelegen, „der ganze Raum hat gemodert und war in chaotischer Unordnung.“ Es müsse nicht alles piccobello sein, so der Zeuge, aber in diesem Fall sei es nicht mehr gegangen. Der Soldat sei zu seiner Abschlussprüfung als Mechatroniker nicht mehr zugelassen worden, er sollte „nie mehr zur Bundeswehr kommen.“

Das wird wohl auch nicht passieren. Der 20-Jährige hat jetzt zuhause einen Arbeitsplatz als Paketlieferant und kann die 800 Euro Geldauflage in Raten abzahlen. Jugendrichter Gerhard Ebner, einst selbst gedient, war klar, dass die Strukturen der Bundeswehr für den jungen Mann auf der Anklagebank ungeeignet sind. Er ordnete Verstöße wie Verschlafen als gering „an der unteren Grenze“ ein und beließ es bei einer milden Bestrafung wegen Gehorsamsverweigerung in sechs Fällen. Die Staatsanwältin hatte 1500 Euro verlangt.

Der Ex-Soldat verabschiedete sich mit der Feststellung, es tue ihm leid, aber der negative Eindruck in der Kaserne sei ihm so nicht bewusst gewesen.

