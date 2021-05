Gemeinde der Christuskirche führt Konfirmandenjahrgang ein

„Den Kompass fürs Leben finden“ – unter diesem Motto stand die Predigt von Pfarrer Steffen Schiller am Himmelfahrtag. An diesem führt die Kirchengemeinde der Christuskirche traditionell den neuen Konfirmandenjahrgang ein. 24 Mädchen und Jungen saßen zusammen mit ihren Angehörigen und der Feiertagsgemeinde gespannt in der Christuskirche. Anders als üblich, denn sonst findet der Einführungsgottesdienst im Kirschgarten der Familie Reng in Gietlhausen statt. Doch hier hat wieder mal Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Pfarrer Schiller verglich die Konfirmandenzeit mit einem Weg. Wer unterwegs sei, brauche dazu ein Navi oder einen Kompass, um ans Ziel zu kommen.

Es gehe darum, sich zunächst seines Standortes klar zu werden, bevor es losgeht. Aber auch das Ziel müsse klar sein, um gut anzukommen. Zwischen Start und Ziel helfe schließlich der Kompass und eine Karte, um auf dem richtigen Weg zu bleiben. Dabei sei gerade die Nadel des Kompasses wichtig, die unbestechlich immer nach Norden zeigt. Wie diese Nadel so sei auch der Glaube, der klar und unbestechlich auf Gott hinweise.

Die 24 angehenden Konfirmanden wurden im Anschluss an die Predigt öffentlich vorgestellt und empfingen den Segen Gottes für ihre Konfirmandenzeit. Musikalisch gestaltet wurde der gut besuchte Gottesdienst von Gabriella Lay an der Orgel und dem Posaunenchor. Neben Pfarrer Steffen Schiller waren auch Diakonin Simone Scheffels und Vikarin Elisabeth Görnitz aktiv daran beteiligt. (nr)