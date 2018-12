vor 59 Min.

Glück dem, der anderen hilft

Warum die VdK-Jahresversammlung in Rennertshofen alle Jahre so gut besucht ist

Von Michael Geyer

Rund 80 Mitglieder konnte die Ortsvorsitzende und dritte Bürgermeisterin Ulrike Polleichtner bei der Jahreshauptversammlung des Rennertshofener VdK-Ortsverbands im Stepperger Kegelheim begrüßen. Die Besucher nutzten nicht nur die Gelegenheit zur Information, sondern waren auch gerne gekommen, um die gelungenen Darbietungen von Katharina Bauch an der Harfe und Magdalena Wilhelm an der Violine zu genießen, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen und den Texten zu lauschen, die Geni Polleichtner vortrug. Einen humorvollen Akzent setzten auch die Nachwuchsschauspieler der Rennertshofener Theaterfreunde. Mit ihrem heiteren Stück „Der Weihnachtskarpfen“ erinnerten sie daran, bei all dem „Weihnachtsstress“ die wahre Bedeutung von Weihnachten nicht zu vergessen.

Bereits am Vormittag feierten die VdK-Mitglieder zusammen mit Pfarrer Georg Guggemos, mit den Kindern und den jungen Familien den Sonntagsgottesdienst in der Rennertshofener Pfarrkirche und gedachten dabei auch ihrer Verstorbenen. Der Kinderchor „Die Orgelpfeifen“ unter der Leitung von Anja Spenninger hatte die musikalische Umrahmung übernommen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen referierte die stellvertretende Vorsitzende des VdK-Kreisverbands Christa Wisch über die Bedeutung des VdK und zitierte dabei auch folgenden Reim: „Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu andrer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück“. Der Sinnspruch wurde wohl – oft ohne große Überlegung – in fast jedes Poesiealbum geschrieben. Dabei passe er wie kein anderer zum Selbstverständnis des VdK und ziele gerade auf jene Werte, die heutzutage Gefahr laufen, ins Hintertreffen zu geraten, meinte Wisch und zeichnete ein Bild einer großen Familie, in der sich einer für den anderen einsetze, um so für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. So sei es auch beim VdK. Er mache sich nicht nur für die am Rande der Gesellschaft Stehenden stark, sondern sei das soziale Gewissen in unserer Gesellschaft. Er decke Missstände auf und suche Lösungen für soziale Fehlentwicklungen.

Bürgermeister Georg Hirschbeck bezeichnete den Sozialverband als starken Partner. Durch sein umfassendes Paket an verschiedenen Beratungs- und Vertretungsmöglichkeiten zu wichtigen Themen wie Alterssicherung, Pflege oder Einkommensarmut trage er zu mehr Gleichberechtigung bei. Die Ehrenamtlichen vor Ort lebten das große Ziel der sozialen Gerechtigkeit vor und würden so zu einem „Miteinander“ in der Gemeinde beitragen. Ulrike Polleichtner hatte dafür schöne Beispiele aus dem VdK-Ortsverband: Wally Endter, Christa Kleinert, Andrea Maier, Claudia Mayer, Wally Schiller, Albert Steib und Franz Schuster hatten sich wieder für die Sammlung „Helft Wunden heilen“ engagiert und rund 2500 Euro zusammengebracht. Die Hälfte davon bleibt vor Ort, um direkte Hilfe und Unterstützung anbieten zu können. Lobesworte hatte Polleichtner auch für die Standartenträger Ulrich Mörtel und Armin Lehmeier sowie für Anton Lacher, Wally Endter und Albert Steib für ihre tatkräftige Unterstützung des Vorstands.

Themen Folgen