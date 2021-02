vor 19 Min.

Hund beißt Dreijährigen in Neuburg: Hundehalterin meldet sich

In Neuburg hat ein Hund einen Dreijährigen gebissen. Die Halterin hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet.

Ein Hund hat in Neuburg einen Dreijährigen gebissen. Nun hat sich die Halterin gemeldet.

Vergangene Woche suchte die Polizei nach einer Hundehalterin, die an der Donau entlang der Oskar-Wittmann-Straße in Neuburg joggte und deren Hund einen Dreijährigen in den Brustkorb biss. Die Halterin lief laut Polizei weiter, ohne sich um das Kleinkind zu kümmern. Der Bub kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Nun ist die betroffene Hundehalterin ausfindig gemacht. Eine 39-jährige Frau aus Neuburg meldete sich am Freitag bei der Polizei Neuburg auf den Zeugenaufruf. Bei ihr handelt es sich um die gesuchte Joggerin. Der Operative Ergänzungsdienst Ingolstadt ermittelt den genauen Tathergang. (nr)

