vor 4 Min.

Im Landkreis fühlt sich die Gelbbauchunke wohl

Eine Gelbbauchunke in ihrem bevorzugten Lebensraum (links), einem flachen Tümpel. Die giftgelbe Färbung am Bauch (rechts) signalisiert möglichen Fressfeinden: Vorsicht, ich bin giftig!

Die stark gefährdete Amphibienart hat ihren Verbreitungsschwerpunkt in Neuburg-Schrobenhausen. Das Projekt „Allen Unkenrufen zum Trotz“ soll Lebensräume erhalten helfen und neu erschaffen

Von Norbert Eibel

Sie ist ziemlich klein, aber auffällig gefärbt: Die Gelbbauchunke ist ein Froschlurch mit einer Größe von bis zu sechs Zentimetern Länge. Charakteristisch ist ihr giftgelber Bauch. Die Amphibienart ist sehr selten und steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. Anders in der Region: Neuburg-Schrobenhausen zählt zum Hauptverbreitungsgebiet der Lurche. Der Landkreis nimmt deshalb zusammen mit fünf anderen oberbayerischen Kreisen und dem Bund Naturschutz (BN) am überregionalen Biodiversitätsprogramm „Allen Unkenrufen zum Trotz“ teil, mit dem die Bestände gestärkt und das Netzwerk der Helfer ausgebaut werden soll.

Genau deshalb sei es nämlich um die Unkenpopulation im Landkreis noch gut bestellt, erklärte Projektmanagerin Judith Jabs-Ingenhaag den Kreisräten des Natur- und Umweltausschuss beim Ortstermin im Steinbruch bei Mauern, wo mehrere flache Tümpel als Habitate angelegt worden sind. „Die Artendichte im Landkreis ist eine absolute Ausnahme, weil es hier schon seit 20 Jahren ein hohes ehrenamtliches Engagement, auch von Unternehmen, gibt.“ Zudem seien die Bodenverhältnisse günstig für den Lebensraum.

In kleinen Gewässern, Quelltümpeln, auf Viehweiden aber auch in Pfützen und wassergefüllten Fahrspuren fühlt sich die Gelbbauchunke wohl, dort legt sie ihre Eier ab. Gerne tummelt sie sich etwa in den renaturierten Kieselerdegruben am Hainberg zwischen Neuburg und Rennertshofen. Die abwechslungsreiche Topografie am Schnittpunkt der Naturräume Jura, Donautal und Tertiärhügelland weist zahlreiche Biotope auf, in denen sich der bis zu zwölf Gramm schwere Froschlurch wohlfühlt.

Gut getarnt kann man die auf der Oberseite eher unscheinbar gefärbte Gelbbauchunke in ihrem Habitat leicht übersehen. Nicht allerdings, wenn sie die sogenannte Kahnstellung einnimmt: Dann macht sie ein Hohlkreuz und zeigt ihren gelbgefleckten Bauch, der Fressfeinden signalisiert: Ich bin giftig! „Die Eier und Kaulquappen aber nicht“, wie Judith Jabs-Ingenhaag erklärte. Dieses Problem werde dadurch gelöst, dass die Gelbbauchunke Gewässer, die länger bestünden, verlasse. „Wenn sich Molche, Frösche oder Fische ansiedeln, kommt das Gewässer nicht mehr in Frage. Die Gelbbauchunke braucht Habitate, die mal durchfrieren oder austrocknen. In acht Wochen wird aus einem Ei ein sogenannter Hüpferling, der auch ohne Wasser überleben kann.“.

Das Projekt „Allen Unkenrufen zum Trotz“ wird vom Bayerischen Naturschutzfonds sowie vom Bundesamt für Naturschutz gefördert. Ziele sind die Wiederherstellung des ehemals existierenden Habitatverbunds. Viele Laichgewässer in Bayern sind in der Vergangenheit durch Trockenlegungen und Straßenbauten verschwunden und in der Folge auch die Amphibien. Mit dem Projekt sollen neue Lebensräume geschaffen, Biotope aufgebessert und vernetzt werden, um die Unkenwanderung wieder zu ermöglichen. Dazu braucht es engagierte Grundeigentümer und Kiesabbauunternehmen sowie Privatpersonen, die die Laichgewässer freiwillig erhalten und pflegen. Mit einbezogen in das Vorhaben ist auch das Wissenschaftszentrum Weihenstephan mit der TU München und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.

Das Projekt läuft seit drei Jahren und noch bis 2021 und hat ein Gesamtvolumen von 660.000 Euro. Der Eigenanteil des Landkreises beträgt 6000 Euro, das sind 1200 Euro im Jahr. Für die Ausschussmitglieder ist das Geld gut angelegt, sie ließen sich im Gelände vom Nutzen der Schutzmaßnahmen überzeugen. „Allen Unkenrufen zum Trotz“ ist auch online und informiert unter www.gelbbauchunke-bayern.de über die Erfolge.

Themen Folgen