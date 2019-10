14:44 Uhr

In Lichtenau ist das „Hotel Himmelreich im Angebot"

Das Stück "Hotel im Angebot" der Theatergruppe Lichtenau entführt die Besucher in die 1920er Jahre. Es geht um ein Hotel, das einen Käufer sucht, und um jede Menge amouröse Verwicklungen.

Von Doris Bednarz

Die Theatergruppe Lichtenau feierte am Freitag Premiere mit der Komödie „Hotel im Angebot“ des englischen Autors Michael Parker. Die dreistündige Aufführung in der ausverkauften Schweiger-Halle in Weichering verging wie im Flug, das Publikum lachte herzhaft und belohnte die Akteure mit tosendem Applaus.

Hotelier Gustav Pfisterer (Sepp Behr, Zweiter von rechts) bei der Ankunft im „Hotel Himmelreich“. Empfangsdame Vreni (Mitte) liest die Begrüßung ab.

Das Stück unter der Regie von Dieter Schmidl und Carina Mayr sowie die exzellenten Schauspieler, die in ihren Rollen richtig aufgingen, boten jede Menge Spaß und beste Unterhaltung. Das detailgetreue Bühnenbild, vom Hoteleingang bis zur Terrasse des legendären Zimmers Nummer 7, sorgte beim „Vorhang auf“ für bewunderndes Staunen.

Im Mittelpunkt steht ein Hotel am Starnberger See in den 1920er Jahren

Es beginnt alles ganz harmlos: Ein Hotel am Starnberger See in den 1920er-Jahren. Die Besitzer Vinzenz (Dieter Schmidl) und Charlotte Sommer (Elvira Bachmeier) wollen ihr unrentables „Hotel Himmelreich“ loswerden. Bloß wie? Die Sanitäranlagen sind marode, die Besucher bleiben aus und der einzige Stammgast Major von Redwitz (Christoph Mahlo) geht mit seinen militärischen Sprüchen, dem preußischen Humor und seinem berlinerischen „Alles knorke, wa“ allen gehörig auf die Nerven. Vom Personal sind Hausmeister Leo Pawlowski (Marco Schmidl) und das Zimmermädchen Vreni (Teresa Schmidl) übriggeblieben. Die Lage spitzt sich zu, als der reiche Hotelier Gustav Pfisterer (Sepp Behr) Interesse an der maroden Absteige bekundet. Um dem potenziellen Käufer ein gut gehendes und seriöses Haus zu suggerieren, wird aus Leo ein polnischer Geistlicher, aus Vreni Empfangsdame, Zimmermädchen und Bedienung und aus der Hausherrin eine mondäne Geschäftsfrau. Doch es kommt alles ganz anders.

Der Scheich Abdul el Hadsch erscheint plötzlich als weiterer Kaufinteressent auf der Bildfläche. Für allerlei Aufregung sorgt auch Nymphomanin Brunhilde Stecher (Cordula Glöckl). Nur durch das beherzte Eingreifen von Vinzenz Sommer wird ihr Schäferstündchen mit einem flotten „Herren-Dreier“ verhindert.

„Running Gags“ des Stücks sind unbestritten der brillant spielende Marco Schmidl als Alkoholiker Leo, der seine Wodkaflaschen nebst Eiswürfeln bestens versteckt, und das einfältige Zimmermädchen Vreni, das meistens am Sausen ist, um sich für ihre schnell wechselnden Rollen umzuziehen. Nicht verraten wird natürlich, ob die Sommers ihr Hotel noch an den Mann bringen und wer zum Schluss zur Überraschung aller auf der Bildfläche erscheint.

Für die gelungenen Bühnenbilder war Rainer Bachmeier und für Ton und Technik Heinz Graswald verantwortlich. Die Maske lag in den Händen von Marina Mayer und Claudia Meier, als Souffleusen agierten Lydia Reischl und Cordula Glöckl.

Weitere Vorstellungen in der Schweiger-Halle sind noch bis zum 9. November

Weitere Vorstellungen finden statt am Freitag, 25. Oktober, Samstag, 26. Oktober, Sonntag, 27. Oktober, Samstag, 2. November, Sonntag, 3. November, Freitag, 8. November, und Samstag, 9. November. Die Vorstellungen finden freitags und samstags jeweils um 19.30 Uhr, sonntags um 18.30 Uhr statt. Einlass ist am Freitag und Samstag jeweils um 18.30 Uhr, am Sonntag um 17.30 Uhr.

Die Karten (zehn Euro) gibt es im Vorverkauf jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr in der Schweigerhalle, Teichstraße, Weichering und Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr bei Lydia Reischl unter der Nummer 08450/8953.