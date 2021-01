vor 32 Min.

In den Behindertenwerkstätten in Neuburg wird weiter gearbeitet

In den Lebenshilfewerkstätten haben Behinderte durch ihre Arbeit einen geregelten Tagesablauf.

Plus Schulen und Kitas sind geschlossen, viele Firmen im Home-Office. Warum die Lebenshilfewerkstätten in Neuburg auch während des Lockdowns weiter geöffnet sind.

Von Elena Winterhalter

Er muss diese Fragen aktuell sehr häufig beantworten: Warum befindet sich die Lebenshilfe nicht im Lockdown? Warum ging es am 11. Januar in den Werkstätten wieder los? Peter Koch, Leiter der Lebenshilfe in der Region 10, begründet dies zunächst mit der gesetzlichen Regelung. Die Lebenshilfe falle unter die Allgemeinverfügung für Werkstätten und wird somit vom Gesetzgeber, dem Freistaat Bayern, auch entsprechend anders eingestuft als beispielsweise Schulen oder Kitas. „Wir müssen aufmachen. Aber wir haben auch gerne geöffnet und ich persönlich finde es richtig.“ Soviel zum rechtlichen Rahmen.

Dem Leiter der Lebenshilfe geht es bei der Fragestellung allerdings noch um etwas anderes: Thema Inklusion. „Bei uns arbeiten erwachsene Menschen, die das Recht auf einen zweiten Lebensbereich außerhalb ihrer Wohnung haben“, so Koch. Natürlich reagiert auch die Lebenshilfe auf die Ausnahmesituation, die die Corona-Pandemie fordert. Menschen mit Grunderkrankung kommen nicht in die Werkstätten. „Jemand mit dem Down-Syndrom und Herzfehler bleibt zuhause“, so Koch. Es gibt eine Notbetreuung für Menschen, die eine Grunderkrankung haben, aber zuhause keine feste Tagesstruktur. Ein geregelter Alltag ist gerade für Menschen mit Behinderung wichtig.

Lebenshilfe Neuburg: So gehen die behinderten Menschen mit Corona um

Die Möglichkeiten zur selbstständigen Gestaltung des Tages sind begrenzt, sei es durch eingeschränkte Mobilität oder durch eingeschränkte geistige Fähigkeiten. „Die tägliche Arbeit ist für diese Menschen sehr von Bedeutung“, betont Koch. „Und wir möchten diese Menschen bestmöglich fördern.“ Sowohl das Masketragen als auch das Abstandsgebot hätten die allermeisten Mitarbeiter in den Werkstätten mittlerweile verinnerlicht. Diese Gebote gelten auch in den Bussen, die die Mitarbeiter morgens abholen und in die Arbeit bringen. Der Fahrdienst nimmt nur noch maximal fünf Personen mit, keine neun wie früher.

Wer Symptome einer Covid-19-Infektion zeigt, bei dem wird ein Schnelltest durchgeführt. Und in der Mensa der Neuburger Lebenshilfe, wo es sonst in der Mittagszeit lebendig zugeht, dürfen jeweils nur zwei Personen an einem Tisch sitzen, mit 2,5 Meter Abstand und guter Belüftung. Nach jeder Pause werden die Tische desinfiziert.

Werkstätte der Lebenshilfe Neuburg ist ein Arbeitsplatz, keine Schule

„Die Werkstätten sind für die Menschen der Arbeitsplatz. Wir sind keine Schule“, betont Peter Koch. Diese Unterscheidung ist ihm sehr wichtig. Er zitiert eine frühe Studie aus den USA, in der im Sommer vergangenen Jahres festgestellt wurde, dass bei Menschen mit Behinderung die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf bei einer Infektion mit Covid-19 bei 4,8 Prozent liegt. Bei Menschen ohne Behinderung bei fünf Prozent. „Natürlich gilt es, Personen mit Grunderkrankung zu schützen. Das tun wir. Deshalb sind etwa ein Drittel unserer Mitarbeiter der Werkstätten im Moment zuhause“, sagt Koch. Letztendlich entscheidet der jeweilige Betreuer, ob der Betreute in die Werkstätte geht oder nicht. „Niemand wird zum Kommen gezwungen.“

