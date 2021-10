Klinikum Ingolstadt bekommt zwei neue Geschäftsführer

Andreas Tiete steht künftig nicht mehr alleine an der Spitze des Klinikums Ingolstadt . Mit Nicolai Kranz und Jochen Bocklet wird er zusammen ein Führungs-Trio bilden.

Das Klinikum Ingolstadt wird künftig von einem Trio geleitet. Neben Andreas Tiete, der bislang alleiniger Geschäftsführer war, stehen künftig Nicolai Kranz und Jochen Bocklet an der Spitze des größten Krankenhauses in der Region. Die Stelle neben Tiete war vakant geworden, nachdem Monika Röther das Krankenhaus Ende März verlassen hatte.

Nicolai Kranz und Jochen Bocklet sind die neuen Geschäftsführer am Klinikum Ingolstadt

Wie das Klinikum am Mittwoch mitteilte, wird Nicolai Kranz für das Ressort „Personal und Organisation“ zuständig sein, Jochen Bocklet wird sich um „Finanzen und Infrastruktur“ kümmern. Der derzeitige Alleingeschäftsführer und Ärztliche Direktor Andreas Tiete verantwortet weiter als Geschäftsführer „Medizin und Pflege“.

Neubau und Generalsanierung: Am Klinikum Ingolstadt wird gebaut

„Innerhalb kurzer Zeit ist es uns gelungen, mit Dr. Nicolai Kranz und Jochen Bocklet zwei strategisch erfahrene Führungspersönlichkeiten und Klinik-Profis zu gewinnen“, erklärt Christian Scharpf, Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums und Oberbürgermeister von Ingolstadt. „Eine große Zukunftsaufgabe stellt der kommende Neubau und die Generalsanierung von Teilen des Klinikums dar. Deswegen haben wir uns im Frühjahr dieses Jahres entschlossen, das Klinikum von einem Team aus drei hochspezialisierten Experten führen zu lassen“, berichtet Scharpf.

Nicolai Kranz ist am Klinikum Ingolstadt für Personal und Organisation zuständig

Der Volljurist Nicolai Kranz (56) ist seit 2004 im Krankenhausmanagement tätig, in den Funktionen als Personalchef und Kaufmännischer Vorstand von Unikliniken sowie Unternehmensberater für Personalmanagement im Krankenhaus, teilt das Klinikum mit. Zuletzt hatte der Digitalisierungs-Experte selbst eine digitale Plattform gegründet, um dem Fachkräftemangel in der Krankenpflege zu begegnen. „Arbeitgeberattraktivität entsteht nicht nur durch gute Arbeitsbedingungen. Ich möchte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Mitgestalter bei den anstehenden Veränderungsprozessen beteiligen. Schließlich wissen sie am besten, was zu tun ist, um die Belegschaft und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Klinikum zu begeistern“, sagt Kranz, der Anfang kommenden Jahres als Geschäftsführer „Personal und Organisation“ nach Ingolstadt kommen wird.

Jochen Bocklet ist am Klinikum Ingolstadt für Finanzen und Infrastruktur zuständig

Jochen Bocklet (50) kommt vom Rhön-Klinikum, wo er seit über einem Jahrzehnt als Geschäftsführender Direktor des Campus Bad Neustadt mit rund 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig ist. Außerdem führt der Diplom-Betriebswirt eine weitere Klinik sowie MVZ-Gesellschaften und trägt die Verantwortung für die Liegenschaften am Standort. „Moderne Krankenhausbauten setzen den Rahmen für exzellente Medizin, zufriedene Patienten und Mitarbeiter. In den vergangenen zehn Jahren habe ich für viele Baumaßnahmen die Verantwortung getragen. Die herausragendste war sicher der bundesweit beachtete Neubau des Rhön-Klinikum-Campus. Mit den in Ingolstadt anstehenden Bauprojekten wollen wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort die Attraktivität des Klinikums steigern und langfristig modernste Arbeitsplätze bieten“, erklärt Bocklet, der Anfang 2022 seine neue Position als Geschäftsführer „Finanzen und Infrastruktur“ antreten wird.

Die drei Geschäftsführer sollen – vorbehaltlich der Zustimmung im Stadtrat – spiegelbildlich auch zu Geschäftsleitern im Krankenhauszweckverband bestellt werden. (nr)