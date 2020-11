vor 19 Min.

Jugendliche treffen sich in Neuburg - und werden wegen Infektionsschutz angezeigt

Die Polizei hat in Neuburg mehrere Gruppen Jugendliche kontrolliert. Diese haben gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen.

An bekannten Treffpunkten von Jugendlichen wurden am Mittwoch im Stadtgebiet Neuburg mehrere Gruppen Jugendlicher kontrolliert. Laut Angaben der Polizei waren in allen Fällen mehr als die erlaubten zwei Hausstände beieinander.

Neuburg: Jugendliche erhalten Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz

Deshalb werden die Personen nach dem Infektionsschutzgesetz zur Anzeige gebracht, die Personen haben ein Bußgeld in Höhe von jeweils 150 Euro zu erwarten. (nr)

