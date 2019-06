vor 21 Min.

Karlshulder Wehr wieder in ruhigem Fahrwasser

Sven Scherm wird zum neuen 1. Kommandant gewählt und Martin Pelzer zu seinem Stellvertreter. Was bei der Feuerwehr jetzt wieder im Mittelpunkt steht.

Von Annemarie Meilinger

Die Karlshulder Feuerwehr kann sich nach monatelangem Ausnahmezustand wieder in ruhigerem Fahrwasser bewegen. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurden am Samstagabend Sven Scherm als neuer Kommandant, Martin Pelzer als sein Stellvertreter und Tom Wolf zum Zeugwart neu gewählt. In einer halben Stunde war alles erledigt, weiterer Diskussionsbedarf bestand nicht.

Die Situation war für die Feuerwehr schwierig geworden, weil im Januar Kommandant Thorsten Löwe sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Auslöser für seine Entscheidung waren wohl die jahrelangen Bemühungen um den Neubau eines Feuerwehrhauses, was an unvereinbaren Ansprüchen und anhaltenden Querelen mit dem Gemeinderat gescheitert war. Der frühere Kommandant und 3. Bürgermeister, Klaus Scherm, war deshalb von der Gemeinde als Übergangskommandant eingesetzt worden, um die Wehr einsatzfähig zu erhalten.

Die letzten Monate waren sehr arbeitsreich für die Karlshulder Wehr

Die vergangenen sechs Monate seien sehr arbeitsreich gewesen, berichtete Vorsitzender Maximilian Bertl. „Wir haben so viele Sitzungen gehabt wie sonst in einem ganzen Jahr“. Doch nur mit viel Einsatzbereitschaft hätten sie es geschafft, die Probleme aufzuarbeiten, so Bertl, „alle haben mit angepackt.“

Bürgermeister Karl Seitle leitete die Wahl, bei der Sven Scherm von den 40 anwesenden Aktiven als 1. Kommandant und Martin Pelzer als sein Stellvertreter einstimmig gewählt wurden. Als Zeugwart stellte sich Tom Wolf zur Verfügung.

Bürgermeister Seitle versprach, den Neubau des Feuerwehrhauses voranzutreiben. „Die Weichen sind gestellt und wir werden das Projekt zügig beginnen, wenn uns der Gesetzgeber kein Ei legt.“ Das Feuerwehrhaus soll zusammen mit dem neuen Bauhof auf dem Gelände des alten Sportplatzes an der Hauptstraße entstehen und spätestens 2022 fertiggestellt sein.

Kreisbrandrat erleichtert, dass die Karlshulder Wehr wieder ihrer Arbeit nachgehen kann

Auch Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier zeigte sich erleichtert. Nach vielen konstruktiven Gesprächen habe man ein junges Team gefunden, das nun wieder den „normalen Geschäften der Feuerwehr nachgehen kann“. Vorsitzender Maximilian Bertl bedankte sich am Ende bei allen, die mitgeholfen hatten, die schwierige Situation zu beenden und kündigte zwei Termine an, bevor man zum gemütlichen Teil übergehen konnte. In drei Wochen wird eine „Leistungsprüfung Wasser“ abgehalten und am 20. Juli soll der neue „Fahrzeugwagen Logistik“ seine Weihe erhalten.

