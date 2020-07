22.07.2020

Kindergarten Bergheim: Heuer keine Erhöhung der Gebühren

Weil die Einrichtung wegen Corona zeitweise geschlossen hatte, sollen die Beiträge frühestens 2021 ansteigen.

Von Annemarie Meilinger

Im Kindergarten in Bergheim sollen erst im September 2021 die Gebühren für den dreigruppigen Regelkindergarten und den Waldkindergarten moderat angehoben werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Zwischen 100 Euro (für vier bis fünf Stunden) und 150 Euro (für neun bis zehn Stunden) sollen Eltern im nächsten Jahr für den Regel- und Waldkindergarten bezahlen müssen. Abzüglich der stattlichen Förderung in Höhe von 100 Euro müssten dann maximal 50 Euro privat dazugezahlt werden.

Die Anhebung soll erst so spät erfolgen, weil man den Eltern entgegenkommen will, die durch die Ausfälle während des coronabedingten Lockdowns in den vergangenen Monaten „sowieso nicht viel von den Betreuungseinrichtungen hatten“, begründete Bürgermeister Tobias Gensberger den Termin. Im vergangenen Jahr hatten die Betreuungseinrichtungen ein Defizit von 14.000 Euro zu verzeichnen, falls dies für das schwierige Jahr 2020 noch stärker steigen sollte, müsste man im Jahr 2021 noch einmal über eine Erhöhung nachdenken, so der Konsens im Gremium.

Themen folgen