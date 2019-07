vor 58 Min.

Kinderhaus: Neuburgs wichtiges Großprojekt

Südlich der Stadtwerke hat der Bau des Kinderhauses begonnen. 112 Kindern bietet es ab 2021 Platz. Gerade im Bereich der Krippen hat Neuburg Nachholbedarf.

Von Fabian Kluge

Es ist ein Thema, das Neuburg wohl auch in den kommenden Jahren beschäftigen wird: Genügend Kindergarten- und Krippenplätze bereitzustellen. Nun hat die Bauphase eines Großprojektes begonnen, das zumindest etwas Entspannung bringt. Das Kinderhaus südlich der Stadtwerke soll sechs Gruppen sowie 112 Kinder beherbergen.

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der die langen Wartelisten auf einen Kindergarten- oder Krippenplatz in Neuburg kennt, zeigte sich beim obligatorischen Spatenstich am Montagvormittag erleichtert. „Sieht man sich den bedarf an, ist dieses Haus dringend notwendig. Gerade im Bereich der Krippenplätze hatten wir Nachholbedarf.“ Zwei Jahre sind seit der ersten Nennung des Stadtwerkegeländes als möglichem Standort bis zum Spatenstich vergangen. Eineinhalb weitere Jahre wird es wohl dauern, bis das Kinderhaus fertig ist. Derzeit gehe man davon aus, dass im Januar 2021 die ersten Kinder einziehen können, mutmaßt der Rathauschef.

Kinderhaus in Neuburg: Sechs Gruppen sind flexibel austauschbar

Ein Vorteil des 4,4-Millionen-Euro-Projekts ist, dass die sechs Gruppen flexibel getauscht werden können. Im Klartext heißt das: Ausgelegt ist das Kinderhaus auf drei Kindergarten- und drei Krippengruppen. Sollte es jedoch mehr Bedarf nach Krippenplätzen geben, könnten die Gruppen anders aufgeteilt werden.

Bezüglich des Standortes an der Heinrichsheimstraße war Oberbürgermeister Gmehling begeistert: „Wir sind hier mitten in der Natur. Außerdem ist die Nähe zu den Stadtwerken gut für Synergien. Wir wollen die Zukunft der Energieversorgung schon den Kleinen vermitteln.“ Zudem sollen am Heckenweg schon bald neue Wohnungen entstehen. Auch für dieses Baugebiet hätte das neue Kinderhaus eine hervorragende Lage.

Freistaat fördert Neuburger Kinderhaus mit 50 Prozent

Für die Einrichtung mit rund 1200 Quadratmetern Nutzfläche erhält die Stadt voraussichtlich eine Förderung in Höhe von 2,2 Millionen – nicht ganz die Summe, die sich Gmehling erhofft hatte. „Normal sind eigentlich 60 oder 65 Prozent Förderung“, sagte er in Richtung des Landtagsabgeordneten und Kindergartenreferenten Matthias Enghuber, der ebenfalls anwesend war.

Er freute sich besonders darüber, dass seit 2014 in jedem Jahr ein Großprojekt im Bereich Kindergärten angepackt wurde. „Kindergärten sind eine kommunale Pflichtaufgabe – und die Nachfrage wird weiter steigen“, betonte der Abgeordnete. Träger des neuen Kinderhauses ist der Verein Frühförderung. Als Repräsentant zeigte sich der stellvertretende Vorsitzende Felix Denzinger stolz, dass der Stadtrat den Verein ausgewählt hat, der damit einen zweiten Standort in Neuburg erhält. Um den Bau kümmert sich das Unternehmen Ludwig.

Kinderhaus in Neuburg: Stadtwerke freuen sich auf neuen Nachbarn

Und auch der neue Nachbar, die Neuburger Stadtwerke, blicken dem Kinderhaus positiv entgegen. „Wir wollen beispielsweise Eltern tagsüber die Möglichkeit geben, bei uns zu arbeiten. Nachmittags könnten wir die Einrichtung mit Energiethemen unterstützen. Die Stadtwerke wollen in die Zukunft gehen, wir haben dem Projekt also nicht ganz uneigennützig zugestimmt“, sagte Werksleiter Richard Kuttenreich.

Komplett gestillt ist der Bedarf nach Kindergarten- und Krippenplätzen jedoch nicht. Zwar gibt es in Neuburg dann gut 1000 Kindergarten- und 200 Krippenplätze in insgesamt 18 Einrichtungen. Doch Neuburg wächst – und damit auch die Bedürfnisse der jüngsten Einwohner. „Wir werden nicht nachlassen. Zusammen mit dem BRK zeichnet sich bereits eine weitere Lösung im Krippenbereich ab“, erklärte Gmehling.

