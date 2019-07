vor 9 Min.

Kinosaal unter freiem Himmel beim Ingolstädter Open Air

In einer Woche startet das Open Air Kino in Ingolstadt. Zum Auftakt gibt es zwei Konzerte, danach folgen Erfolgsfilme wie Sauerkrautkoma oder Bohemian Rhapsody.

35 Grad und Sonnenschein – die meisten sehnen sich bei diesem Wetter nach Abkühlung im Freibad und nicht nach einem dunklen Kinosaal. Das Open Air Kino im Ingolstädter Turm Baur bietet eine Alternative. Am kommenden Dienstag, 30. Juni, gibt es bei Einbruch der Dunkelheit bis in den September hinein an jedem Abend aktuelle Filme zu sehen. Und sollte es regnen, fällt der Kinoabend dennoch nicht ins Wasser: Die Zuschauerplätze sind alle überdacht. Neben großen Erfolgsfilmen und etwas unbekannteren Werken gibt es auch wieder Veranstaltungen abseits der Kinowelt. Schon Tradition ist dabei ein Auftritt von Austria 4+. Unter dem Titel „Eing’schenkt & aufg’wärmt“ spielen die fünf Musiker jede Menge Austropop-Stücke, und zwar gleich an den beiden Eröffnungstagen am 30. und 31. Juli. Beginn des Konzerts ist jeweils um 20 Uhr.

Das Filmprogramm im Einzelnen:

Donnerstag, 1. August: A Star is born, 21.15 Uhr

Freitag, 2. August: Green Book – Eine besondere Freundschaft, 21.15 Uhr

Samstag, 3. August: 100 Dinge, 21.15 Uhr

Sonntag, 4. August: Grüner wird’s nicht sagte der Gärtner und flog davon, 21.15 Uhr

Montag, 5. August: Cine Mar – Surf Movie Night, 21.15 Uhr

Dienstag, 6. August: Reiß aus – Zwei Menschen, zwei Jahre, ein Traum, 21.15 Uhr

Mittwoch, 7. August: Mary Poppins’ Rückkehr, 21.15 Uhr

Donnerstag, 8. August: Die Goldfische, 21 Uhr

Freitag, 9. August: 25 km/h, 21 Uhr

Samstag, 10. August: Bohemian Rhapsody, 21 Uhr

Sonntag, 11. August: Der Vorname, 21 Uhr

Montag, 12. August: Zwischen den Zeilen, 21 Uhr

Dienstag, 13. August: Plötzlich Familie, 21 Uhr

Mittwoch, 14. August: Mamma Mia, 21 Uhr, und Mamma mia! Here we go again, 22.45 Uhr

Donnerstag, 15. August: Sauerkrautkoma, 20.45 Uhr

Freitag, 16. August: Erdanziehung – Auf dem Landweg nach New York (Live-Foto- und Film-Show), 20.45

Samstag, 17. August: Der Junge muss an die frische Luft, 20.45 Uhr, und Climax, 22.30 Uhr

Sonntag, 18. August: Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit, 20.45 Uhr

Montag, 19. August: Dolor y Gloria – Leid und Herrlichkeit, 20.45 Uhr

Dienstag, 20. August: Die Schneiderin der Träume, 20.45 Uhr

Mittwoch, 21. August: Yesterday, 20.45 Uhr

Donnerstag, 22. August: Das Familienfoto, 20.30 Uhr

Freitag, 23. August: Dumbo, 20.30 Uhr

Samstag, 24. August: Juliet, Naked, 20.30 Uhr

Sonntag, 25. August: Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit, 20.30 Uhr

Montag, 26. August: Tea with the Dames – Ein unvergesslicher Nachmittag, 20.30 Uhr

Dienstag, 27. August: Britt-Marie war hier, 20.30 Uhr

Mittwoch, 28. August: Nur eine Frau, 20.30 Uhr

Donnerstag, 29. August: Wie gut ist deine Beziehung?, 20.15 Uhr

Freitag, 30. August: Once Again – Eine Liebe in Mumbai, 20.15 Uhr

Samstag, 31. August: Monsieur Claude 2 – Immer für eine Überraschung gut, 20.15 Uhr

Sonntag, 1. September: The Rocky Horror Picture Show, 20.15 Uhr

Montag, 2. September: All my Loving, 20.15 Uhr

Dienstag, 3. September: Womit haben wir das verdient?, 20.15 Uhr

Mittwoch, 4. September: Film wird noch bekannt gegeben

Donnerstag. 5. September: Free Solo, 20.15 Uhr

Freitag, 6. September: Rocketman, 20.15 Uhr

Samstag. 7. September: Ein Becken voller Männer, 20.15 Uhr

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Stiebert, im Hotel Enso in der Tourist-Info am Rathausplatz sowie online unter kinoheld.de. Außerdem gibt es Karten für die Veranstaltungen an der Abendkasse.

Weitere Infos im Internet unter www.freilichtkino-turm-baur.de

