02.11.2020

Kleiner Ersatz für Weinbörse

Statt Weinbörse zwei Weinwochen: Ina Bergbauer-Zagel bietet die Möglichkeit an, bei einem vorher festgelegten Termin sich im Weinladen beraten zu lassen und auch zu probieren.

Bergbauer bietet Weinwochen an

Von Manfred Dittenhofer

Eigentlich hätte in diesen Tagen die Weinbörse ihre Pforten im Marstall öffnen sollen. Sie wurde leider abgesagt. Aber Ina Bergbauer-Zagel möchte ihren Kunden doch etwas Gutes tun. Deshalb finden ab heute, Montag, 2. November, Bergbauers Weinwochen statt. Zwei Wochen lang kann man in der Weinhandlung nicht nur günstig edle Tropfen erstehen. Man kann auch den einen oder anderen Schluck verkosten. Probieren geht schließlich über Studieren – alles aber natürlich nur unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Wein wird nicht einfach getrunken. Wein wird zelebriert. Zumindest wenn es nach Ina Bergbauer-Zagel geht. Sie kann viele Fragen rund um den Wein beantworten. Welcher Wein passt zu welchem Essen? Wann ist welcher Wein trinkbereit? Wie lange kann man die verschiedenen Weine lagern? Und was sind die optimalen Lagerbedingungen? Die Weinspezialistin aus Bergbauers Weinladen hat nicht nur darauf Antworten, sondern zudem allerlei Tipps, auch zum Dekantieren und Karaffieren.

Gerade die Herbstzeit ist eine typische Weinzeit. Die Winzer haben die Lese hinter sich gebracht. Sie wissen, wie das Weinjahr ausfällt. Heuer, so Ina Bergbauer-Zagel, sollte es ein gutes Jahr für den Wein gewesen sein. Keine zu heißen Trockenperioden und Niederschläge zur rechten Zeit. In der Weinregion Franken beispielsweise sei die Qualität der Reben ganz hervorragend gewesen. „Generell melden die Winzer ein sehr gutes Weinjahr.“ Und mit den Weinwochen bietet Bergbauer zumindest einen kleinen Ersatz für die ausgefallene Weinbörse an – vor allem für die Stammkundschaft, die die Weinbörse schmerzlich vermisst.

Themen folgen