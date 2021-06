Neue Lösung am Schrannenplatz: Das ist ein Gewinn für Neuburg

Plus Der leer stehende Gebäudekomplex der VR Bank Neuburg-Rain wird bald mit Leben erfüllt - und die Lösung ist ein Gewinn für die Neuburger Innenstadt.

Manche Dinge müssen wachsen, bevor am Ende etwas realisiert werden kann, das den Rückhalt einer großen Mehrheit findet. So in etwa kann der Planungsweg für den Gebäudekomplex der VR Bank Neuburg-Rain am Schrannenplatz im Zentrum Neuburgs beschrieben werden (lesen Sie hier mehr dazu). Über die Idee eines neuen, großen Bankgebäudes, eines Hotels inklusive großem Einzelhandel und zuletzt dem Müller-Drogeriemarkt als Vollsortimenter nahm die Planung letztlich eine völlig neue, unerwartete Wende.

Themen folgen