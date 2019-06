vor 23 Min.

Kunstscheune: Jubiläumsfest für die Schönheit der Kultur

Seit 15 Jahren lädt der Sänger und Songwriter C. B. Green internationale Künstler nach Marienheim ein. Zur Jubiläumsfeier traten internationale Gäste auf

Von Laura Freilinger

Im Schatten hoher Bäume und aufgestellter Schirme sitzen einige Dutzend kulturbegeisterte Zuhörer. Gleichzeitig fasziniert, und mit einem Lächeln auf dem Gesicht, lauschen sie dem erstklassigen russischen Gitarristen Vladimir Spiridonov. Mit stolzem Blick betrachtet C. B. Green, Sänger, Songwriter und auch Gastgeber des Fests, die Szenerie.

Bereits seit 15 Jahren lädt Clemens Benecke unter seinem Pseudonym C. B. Green internationale Künstler zu sich ein und feierte dieses Jubiläum am vergangenen Samstagnachmittag im Vorgarten der Kunstscheune bei Marienheim. Die Bühne der Kunstscheune, für ihn „eine der wichtigsten Stützen“ in seinem Leben, holte bereits über 120 Komödianten und Musiker aus aller Welt bei zwölf bis 16 Veranstaltungen pro Jahr nach Marienheim.

In der Kunstscheune gibt es nicht nur Kulturveranstaltungen

C. B. Green bezeichnet sich nicht nur als den Gastgeber der durchschnittlich knapp 80 Zuschauer, sondern auch als „das Mädchen, das sich vom Klo bis zum Dachziegel um alles kümmert.“ Wenn die Kunstscheune nicht durch Kulturveranstaltungen genutzt wird, so organisiert Clemens Benecke dort auch Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen. „Von Catering bis Akrobaten versorgen wir unsere Kunden gerne.“ Auch am Jubiläumstag sorgte C. B. Green für Unterhaltung aller Generationen, indem er neben den musikalischen Darbietungen auch eine Hüpfburg für Kinder aufgebaut hatte.

Die Gäste lächeln, als sie sich an ehemalige Konzertbesuche erinnern. In drei großen Alben finden sie Autogramme, Zeitungsartikel und weitere Andenken aller Darsteller, die innerhalb der letzten 15 Jahre nach Marienheim gereist waren. Highlights waren Comedy-Stars wie Monika Gruber, Enissa Amani und Günter Grünwald. „Weniger bekannt, aber dennoch einer der Comedy-Höhepunkte für mich war das Duo ’Der Telök’„, erinnert sich C. B. Green.

Stars und weniger bekannte Künstler treten in der Kunstscheune auf

Dass während der letzten 15 Jahre neben Stars wie Monika Gruber auch weniger bekannte Künstler auftraten, ist durchaus beabsichtigt. „Gute Kunst bedeutet manchmal eben auch, dem Publikum etwas Neues vors Hirn zu klatschen“, sagt C. B. Green und lacht. Voraussetzung für einen Auftritt in der Kunstscheune ist häufig, dass die Musiker ihre Musik selbst schreiben oder interpretieren. Bewusst sucht er teils stundenlang auf Plattformen wie YouTube nach unbekannteren, aber talentierten Künstlern, die ihn überzeugen. Dadurch entsteht eine große Bandbreite verschiedener Musikrichtungen: Auf georgische Volksmusik folgt ein erstklassiger Bluesgitarrist, oder wie am Samstag, eine amerikanische Musikerin im Duett mit einem russischen Gitarristen, die gemeinsam sangen und spielten.

„Besonders wichtig ist mir, ein hohes Niveau beizubehalten. Nur dann kann man solche Projekte am Leben erhalten. Meine persönlichen Highlights sind daher vor allem die Songwriter´s Specials.“ Er müsse auch dem Publikum ein großes Lob aussprechen, freut sich der Musiker über die generationenübergreifende Begeisterung des Publikums.

Voller Euphorie schwärmt auch Sängerin und Gitarristin des Live-Acts, McKinley Black, von der Kunstscheune: „Hier aufzutreten fühlt sich an, als wäre ich zu Hause. Ich habe Clemens gewissermaßen adoptiert“, scherzt sie. Die Lieder C. B. Greens seien einfach „der Hammer“, lobt die US-Amerikanerin ihren Kollegen. Wie immer ist der Blick C. B. Greens nach vorne gerichtet. „Mein Ziel ist es, dem Publikum Kultur nahezubringen“, betont der Gastgeber. „Ich möchte etwas Schönes, nämlich Kultur, weitergeben, das Publikum aus dem Alltag rausholen und es zu offeneren Personen zu machen. Ich freue mich schon jetzt auf die kommenden Auftritte.“

Themen Folgen