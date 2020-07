vor 48 Min.

Lebenshilfe atmet auf

Hinter dem Verband liegen kräftezehrende Monate. Von „Normalität“ ist zwar noch nicht die Rede. Trotzdem gibt es gute Nachrichten.

Von Elena Winterhalter

Für Besucher wird der Ausnahmezustand in den Werkstätten der Lebenshilfe in Neuburg wohl am deutlichsten, wenn man den Speisesaal betritt. Wo sonst Geselligkeit und Gemeinschaft gelebt werden, trennen lange Tische die Mitarbeiter voneinander. Jeweils nur an den Stirnseiten der Esstische stehen Stühle – die zwei Meter wirken an den leeren Tafeln noch länger. Nicht das, nicht die Schilder mit den Hygienehinweisen, ja nicht mal das Klebeband in Warnfarben, das Abstände und Laufwege markieren soll, das alles kann die Freude nicht trüben: Endlich ist wieder Leben in die Räume zurückgekehrt.

Rund 70 Prozent der Menschen mit Behinderung sind wieder in den Werkstätten und können, wenn auch unter besonderen Bedingungen, wieder arbeiten. Für die 128 Menschen mit Beeinträchtigung, die wieder da sind, bedeutet das nicht nur zurück an den Arbeitsplatz, sondern auch zurück in gewohnte Abläufe, zurück zu Freunden. Natürlich läuft noch nicht alles ganz normal, wie Geschäftsführer Peter Koch und Werkstattleiter Horst Hornauer bei einem Gespräch in der Lebenshilfewerkstatt in Neuburg erklären. Neben den offensichtlichen Einschränkungen zum Beispiel im Speisesaal war es den Verantwortlichen besonders wichtig, möglichst viele Räume zu schaffen, in denen die Mitarbeiter ohne Maske sein können.

Spukschutzwände werden in der Montage aufgestellt

In den Montagegruppen, wo beispielsweise Stoßdämpfer auf computergesteuerte Schraubstationen für Audi montiert werden, wurden sogenannte Spukschutzwände an den Arbeitsplätzen aufgestellt. „Obwohl die Akzeptanz der Maskenpflicht auf Fluren und in den Bussen auf den Arbeitswegen bei unseren Mitarbeitern sehr hoch ist“, sagt Hornauer.

Die Wände wurden in der hauseigenen Schreinerei gefertigt. Und auch beim Thema Mundschutz-Masken behalf sich die Lebenshilfe selbst. In den Werkstätten in Gaimersheim, Neuburg und Ingolstadt sind rund 12000 Masken entstanden. Die bekommen nun die Mitarbeiter der Lebenshilfe täglich frisch gewaschen ausgehändigt.

Auch Mundschutz-Masken werden selbst gefertigt

Nur ein Grund von vielen für Geschäftsführer Peter Koch, stolz auf sein Team zu sein. Auch, weil das Personal in Krisenzeiten ein hohes Maß an Engagement und Flexibilität an den Tag legte. „Gruppenleiter mit handwerklichem Schwerpunkt halfen bei uns in den Tagesstrukturen aus“, sagt Koch. Er sei aber besonders froh, dass die Werkstätten jetzt wieder besetzt sind. Er weiß, für viele Mitarbeiter und deren Angehörige waren die vergangenen vier Monate kräftezehrend.

Besonders glücklich ist Koch auch darüber, dass bisher allen Mitarbeitern und dem Personal das volle Gehalt ausgezahlt werden konnte, während viele anderen Branchen in Kurzarbeit sind. Auch für die Lebenshilfe muss sich, wie in allen anderen Branchen ebenfalls, zeigen, wie sich die Pandemie weiter entwickelt. Die gute Nachricht, man könnte sogar sagen, die beste in diesen Tagen ist: Bisher gab es in der Lebenshilfe Neuburg weder beim Personal noch bei den Mitarbeitern einen Corona-Infizierten.

