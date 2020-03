vor 39 Min.

Ledvance schließt sein Werk

Aus für Eichstätter Standort

Es gibt keine Zukunft mehr für das Eichstätter Ledvance-Werk. Das Aus wurde am Montag bei einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung des Unternehmens beschlossen. Betroffen sind rund 360 Arbeitnehmer beim Leuchtenhersteller. Der Betriebsrat und die IG Metall kritisieren die Entscheidung aufs Schärfste. Nach Angaben der Gewerkschaft hätten sich in den vergangenen Monaten drei mögliche Investoren gemeldet, die Interesse am Werk gezeigt haben. Doch von Ledvance und seinem chinesischen Besitzer MLS seien die Angebote allesamt abgelehnt worden. „Der Arbeitgeber treibt hier ein böses Spiel. Alle Vereinbarungen, die wir getroffen haben, wurden von Arbeitgeberseite nicht eingehalten“, so Tamara Hübner, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt. Das aus Osram hervorgegangene Ledvance-Werk gehört inzwischen dem chinesischen Investor MLS. Im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung haben zahlreiche Mitarbeiter für den Erhalt des Werks in Eichstätt demonstriert. Nicht betroffen von der Schließung sind die Mitarbeiter im angrenzenden Osram-Werk. (rilu)

