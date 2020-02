"Lenya Story" erzählt im Theater das Leben zweier Vollblutkünstler

Plus „Lenya Story. Eine Liebesgeschichte“ wirft im Ingolstädter Stadttheater einen Blick in die 20er Jahre und auf das Leben von Lotte Lenya und Kurt Weill.

Ein Leben aus dem Koffer haben sie gelebt, die Sängerin und Tänzerin Lotte Lenya und ihr zweifacher Ehemann, der Komponist Kurt Weill. Ein melancholischer Schatten liegt nicht nur über deren beider Leben, sondern auch über dem Premierenabend im Studio des Stadttheaters.

Der musikalische Leiter des Hauses, Tobias Hofmann, hat die „Lenya Story“ von Torsten Fischer und Herbert Schäfer arrangiert und inszeniert. Ein Liebeslied aus vielen Liedern, das von den wilden 20ern des letzten Jahrhunderts erzählt und vom Auf und Ab im Leben zweier Vollblut-Künstler. Ingrid Cannonier gibt die Lenya, anfangs etwas zu lieb vielleicht, doch sie kommt in Fahrt, Ralf Lichtenberg, als Erzähler und in sämtlichen Männerrollen, besonders als Kurt Weill, sekundiert mit viel Witz. Ihre beiden Koffer sind das wichtigste Requisit auf der kompakten Bretterbühne (Fabian Lüdicke).

Lenya und Weill wechseln immer wieder ihren Aufenthaltsort

Die Botschaft des multifunktionalen Gepäcks, an dem die beiden zu tragen haben, ist klar: Immer wieder wechseln sie zusammen oder auch allein ihren Aufenthaltsort, führen, Angeboten nachreisend, das unstete Leben fahrenden Volks, fliehen schließlich vor den Nazis in die Vereinigten Staaten. Bert Brecht ist es, der maßgeblich den Erfolg der beiden mitverursacht, die „Dreigroschenoper“ und der „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ machen international Furore. Die Studio-Inszenierung schenkt den Zuschauern ein Wiederhören mit den bekannten Nummern dieser Stücke: romantische und freche, bittere und böse Songs. Zweifelloser Höhepunkt: das herrliche Koffertheater zur „Moritat von Mackie Messer“.

Angesichts der bewegten Epoche, in der Lenya und Weill lebten und wirkten, fließt der Abend doch eher gemächlich dahin. Im ersten Teil wird’s nie so richtig berlin-babylonisch, und auch wenn nach der Pause mehr Lametta ist, will sich kein Hollywoodfeeling einstellen. Da hilft kein „Cabaret“ und kein James Bond. Das Viermann-Orchester (Ulrich Wangenheim, Robert Alonso, Jose Reßle und Ludwig Leininger) spielt zuverlässig, der Mond geht über Soho auf und über Bilbao unter und irgendwann geht das Licht aus. Freundlicher Applaus.

Weitere Termine sind am 24., 26. und 27. Februar sowie im März und April.