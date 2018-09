00:37 Uhr

Literatur über Demenz in der Stadtbücherei

Viele Informationen im Angebot

Ingolstadt Anlässlich des heutigen Welt-Alzheimertages macht die Stadtbücherei Ingolstadt darauf aufmerksam, was dort alles zum Thema zu finden ist:

Die Alzheimer-Krankheit ist die meist verbreitete Form der demenziellen Erkrankungen. Da die Anzahl der Demenzpatienten mit zunehmendem Alter steigt, ebenso wie die Lebenserwartung in der Bevölkerung, wird sich dies in der Gesellschaft auf alle Altersgruppen auswirken, nicht nur in der Pflege. Besonders die Angehörigen und Ehrenamtliche, die sich in der Betreuung von Demenz-Patienten engagieren, haben ein hohes Informationsbedürfnis an laiengerechten Informationen.

In der Sachgruppe Medizin im 3. Obergeschoss des Herzogskastens finden Interessierte Informationen zu Krankheitsformen und Pflege, aber auch Erlebnisberichte von Angehörigen. Zudem werden etwa 60 Titel zur Aktivierung von altersdementen Patienten angeboten, die für Laien geeignet sind. Zielgruppe sind vorwiegend Angehörige und Ehrenamtliche. Die Titel enthalten Aktivierungsmöglichkeiten und Beschäftigungsangebote, die für Gruppen von dementen Seniorinnen und Senioren aber auch die Einzelbetreuung geeignet sind. Insgesamt stehen einer Mitteilung zufolge etwa 130 Medien zur Verfügung.

Es geht dabei um folgende Schwerpunkte: Gedächtnistraining, Quizspiele, Kochen sowie Bastel- und Werkprojekte. Kurze Vorlesegeschichten bieten Gesprächseinstiege, die zum Austausch motivieren oder eine individuelle Biografie-Arbeit anstoßen können. Inhaltlich geht es um Alltagssituationen, besondere Ereignisse, Musik und Freizeitbeschäftigungen aus Kinderzeit, Jugend und jungem Erwachsenenalter der Generation 70plus. Auch die Singliesel-Bilderbücher sind beliebt. Sie beinhalten haptische Besonderheiten sowie drei abspielbare Lieder, die zum Mitsingen einladen oder Erinnerungen wach werden lassen.

Im Erdgeschoss des Herzogskastens ist zudem eine Ausstellung zum Thema aufgebaut. (nr)

