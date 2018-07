vor 60 Min.

Margaretha, die Schöne

So prangt Margaretha mit Kreuz und dem an die Kette gelegten Drachen an der Decke der Kirche in Gachenbach.

Heute feiert Margaretha ihren Namenstag. Weshalb sie mit etlichen Bauernregeln in Verbindung gebracht wird

Von Manfred Veit

Die Zeit um das Jahr 300 bescherte der Christenheit sehr viele Heilige und Märtyrer. Es war die Zeit der Christenverfolgungen unter Kaiser Diokletian. Aber nicht nur der römische Kaiser tat sich dabei unrühmlich hervor, auch die Provinzfürsten eiferten ihm tatkräftig nach.

Margaretha, die hübsche Tochter eines heidnischen Priesters, wuchs in Antiochia, der heutigen Ruinenstadt bei Yalvaç in der Türkei, auf. Ihr Kindermädchen erzog sie im christlichen Glauben. Als das ihr Vater bemerkte, denunzierte er seine eigene Tochter beim Präfekten. Die Flucht gelang dem Mädchen nicht. Sie wurde gefangen. Ihre Schönheit erregte das Verlangen des Richters. Selbstverständlich weigerte sich die Jungfrau standhaft. Der erzürnte und enttäuschte Richter ließ sie erfolglos mit eisernen Kämmen die Haut aufreißen, mit brennenden Fackeln sengen und in siedendes Öl werfen. Immer wieder heilten die Wunden rasch. Das Volk, das die Wunder sah, war von dem „Gott der Christen“ so beeindruckt, dass sich viele taufen ließen. Diese wurden sofort durch das Schwert hingerichtet, unter ihnen auch Margaretha.

Während der Zeit im Kerker besuchte der Teufel Margaretha in Gestalt eines mächtigen Drachen. Er schlang sich um sie. Das Kreuzzeichen jedoch nahm dem Untier die Kraft. Sie setzte ihm den Fuß auf das Haupt und zeigte ihm damit seine Machtlosigkeit. Sinnbildlich soll wohl der bedrohliche Drache für den lüsternen Stadtpräfekten stehen.

Margaretha steht wie viele andere junge Frauen als Typus der Jungfrauen-Passion. Trotz der legendären Leidensgeschichte setzte ihre Verehrung besonders in der Ostkirche ein. Bei uns verbreitete sich ihr Kult erst im Mittelalter. Besonders die Zisterzienser machten sie bekannt. Die populäre Retterin Frankreichs, Jeanne d‘Arc, soll sogar durch die Stimme Margarethas ermuntert worden sein. Durch die Drachenlegende wurde Margaretha auch mit dem Heiligen Georg in Verbindung gebracht. Sie soll die Königstochter gewesen sein, die Georg durch seine Heldentat rettete.

Am Margarethentag begann früher die Erntezeit. Daher ist dieser Tag auch mit etlichen Bauernregeln verbunden. Besonders Regen war an diesem Tag gefürchtet: Regen am Margarethentag, sagt der Hunger guten Tag. Margaretha ist Patronin der Bauern und Hirten, der Jungfrauen, Kindermädchen, Ammen und Gebärenden. Sie wurde auch bei Geburtsschwierigkeiten angerufen, war sie doch glücklich dem Leib des Drachen entgangen. Schließlich gehört sie zu den Frauen im Kreis der Nothelfer: Barbara mit dem Turm, Gretl mit dem Wurm und die Katl mit dem Radl, das sind die drei heiligen Madl sagt liebevoll der Volksmund.

