„Mein Lokal, dein Lokal“

vor 35 Min.

Nach TV-Sieg: So geht es für den Karlshulder Klosterwirt Jürgen Meier weiter

Der Karlshulder Klosterwirt Jürgen Meier ist Koch aus Berufung. „Ich könnte 24 Stunden kochen“, sagt er über sich. Seine Vor- und Hauptspeisen sowie die Desserts überzeugten Fernsehkoch Mike Süsser in der Show „Mein Lokal, dein Lokal“.

Plus Der Karlshulder Klosterwirt Jürgen Meier gewinnt „Mein Lokal, dein Lokal“. Wie die Sendung lief und wie es nach dem Sieg für ihn weitergeht.

Von Andrea Hammerl

Es war ein spannendes Finale. Am Ende teilten sich der Karlshulder Klosterwirt Jürgen Meier und Stefan Spitzer vom Gasthof Spitzer aus Au in der Hallertau den Sieg in der Ingolstädter Staffel der Kabel-Eins-Doku-Soap „Mein Lokal, dein Lokal“. Nach diesem Sieg hat sich für Jürgen Meier einiges getan.