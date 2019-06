vor 53 Min.

Mit Messer auf Freundin eingestochen

Ein junger Mann stand am Mittwoch vor Gericht.

Der Angeklagte leugnet die Tat. Die Frau wird abgeführt

Von Alexandra Jost

Das Gericht tat sich gestern sehr schwer mit der Aussagen von Angeklagtem und Zeugin im Fall einer gefährlichen Körperverletzung. Denn die Geschichten der beiden waren für den Richter wenig glaubhaft. Trotz vieler Warnungen wurde die Frau noch im Gerichtssaal festgenommen.

Angeklagt ist ein 36-jähriger Neuburger, der im November vergangenen Jahres auf seine Freundin (29) mit einem Küchenmesser eingestochen haben soll. Die Verletzung – acht Zentimeter tief und drei Zentimeter breit – war der Frau mit einer 20 Zentimeter langen Klinge seitlich am Oberarm beigebracht worden. Bei der Polizei gelandet war der Fall nicht, weil die 29-Jährige ihren Freund angezeigt hatte, sondern, weil der Arzt im Krankenhaus, in dem die Frau behandelt worden war, Meldung erstattete.

Die Lage des Stiches und die Schilderungen der 29-Jährigen passten nämlich nicht zueinander. Die Verletzte hatte angegeben, dass sie in der Wohnung bei ihrem Freund gestolpert und in ein Messer gefallen sei. Im Hausflur des Mehrfamilienhauses und später auch in der Wohnung des Angeklagten wurden Blutspuren und das Küchenmesser gefunden. Der 36-Jährige äußerte sich damals jedoch bei den Beamten nicht zu dem Vorfall. Er erklärte nur, dass es zum Streit zwischen ihm und der Frau gekommen war.

Auf eindringliche Empfehlung von Amtsrichter Christian Veh hin erzählte der Angeklagte schließlich seine Version des Tatgeschehens: Nach einem Streit sollte die Freundin seine Wohnung verlassen. Sie sei in die Küche gelaufen, habe das Messer geholt und gedroht, sich umzubringen. Er habe ihr das Messer abgenommen und, als die 29-Jährige nach vorne gestolpert sei, „war´s auch schon drin“. „Ich habe nicht zugestochen“, beteuerte der Mann vor Gericht.

Diese Geschichte zweifelte der Richter aufgrund des Verletzungsbildes allerdings an. Doch die Versionen der 29-Jährigen brachten das Gericht völlig aus der Fassung. Bei der Polizei hatte sie erzählt, dass sie beim Spielen mit dem Hund in das Messer gefallen wäre. Als der Beamte das nicht glaubte, hätten sie wiederum drei Unbekannte an der Donau überfallen. Der Nachbarin, die sie ins Krankenhaus gefahren hatte, hatte die Frau gesagt, dass sie vom Hund gebissen worden sei. Anschließend hatte sie behauptet, dass sie sich beim Zwiebelnschneiden verletzt habe. Einige Wochen später hatte die 29-Jährige der Nachbarin auch erzählt, dass ihr der 36-Jährige versprochen habe, nicht mehr zu trinken und „so etwas“ nicht mehr zu machen.

Vor Gericht trat die 29-Jährige überaus respektlos auf. Schon zu Beginn hatte sie Amtsrichter Veh sehr nachdrücklich auf ihre Wahrheitspflicht und die Mindeststrafe von drei Monaten Haft hingewiesen. Auch der 36-Jährige forderte sie auf, ehrlich zu antworten. Was wiederum den Richter in Rage versetzte: „Wenn Ihre Freundin so blöd ist, und eine Falschaussage macht, ist sie selber schuld.“ Unbelehrbar erklärte sie, dass sie den Angeklagten bei dem Streit aufgefordert hatte, sie zu stechen. Als er sich geweigert habe, habe sie sich selbst verletzt. Nach dieser Aussage ermahnte der Richter die junge Frau noch einmal zur Wahrheit – ohne Erfolg. Staatsanwalt Thorsten Schalk ließ die 29-Jährige noch im Gerichtssaal wegen uneidlicher Falschaussage festnehmen.

Als die Frau dann doch noch etwas sagen wollte, war es allerdings zu spät. „Jetzt ist es rum. Wir sind kein Kasperltheater“, machte der Richter deutlich. Die Verhandlung wird bis 10. Juli ausgesetzt. Der Arzt soll angehört werden.

Themen Folgen