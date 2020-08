vor 2 Min.

Mitfahrerbank in Sehensand: Wer nimmt mich mit?

Vor einem halben Jahr wurde in Sehensand Neuburgs erstes Mitfahrerbankerl aufgestellt. Doch funktioniert es auch?

Von Gloria Geissler

Es ist Mittwochvormittag, 10 Uhr. Die Sonne scheint, in Neuburg ist Wochenmarkt. Warum also nicht mal Neuburgs erstes Mitfahrerbankerl ausprobieren. Vor knapp einem halben Jahr wurde es in Sehensand aufgestellt. Fritz Goschenhofer, damals noch Stadtrat, hatte die Idee dazu, in allen Stadtteilen, in denen kein Stadtbus verkehrt, ein Bankerl am Ortsausgang aufzustellen. Wer in die Stadt will, kann dort Platz nehmen und darauf hoffen, von einem freundlichen Autofahrer mitgenommen zu werden.

Nach gut einer Viertelstunde hält das erste Auto an. Petra Reichard guckt etwas erstaunt, kurbelt aber dann die Scheibe herunter und fragt freundlich, ob ich einsteigen möchte. Es sei das erste Mal, dass sie jemanden auf dem Mitfahrerbankerl sitzen sieht. Die Idee sei eigentlich toll, aber scheinbar organisieren die Sehensander ihre Mitfahrgelegenheiten lieber selbst, vermutet sie.

Das Schild an der Mitfahrerbank zeigt, wo es lang geht. Der Daumen weist in Richtung Neuburg. Bild: Gloria Geißler

In Sehensand sitzt kaum jemand auf der Mitfahrerbank

Die Sehensanderin setzt ihre Fahrt ohne mich fort. Ich möchte schauen, ob mich noch jemand mitnehmen würde. Die Bank ist bequem, ein Foto von Neuburgs Schloss und Donau ziert sie, darüber die Aufschrift „Mitfahrerbank Neuburg-Sehensand“. Das Platzerl ist lauschig unter dem großen Kastanienbaum vor dem Schützenheim am Ortsausgang, die Grillen zirpen in der Wiese. Die Radfahrer grüßen freundlich. Nur Autos halten keine an. Vielleicht fahren sie gar nicht in die Stadt, haben keine Lust auf Unterhaltung oder trauen sich wegen Corona nicht, fremde Menschen mitzunehmen.

Um halb 11 Uhr ziehe ich symbolisch meinen Mundschutz an. Vielleicht macht das den Autofahrern die Entscheidung, mich mitzunehmen, leichter. Und tatsächlich, Auto Nummer neun hält an. Stefan Finder ist extra umgedreht, als er mich sah. „Normalerweise sitzt da niemand, drum bin ich zunächst vorbei gefahren“, erklärt er sein Wendemanöver. Der Ballersdorfer fährt zwei Mal täglich die Strecke nach Neuburg, gerne sei er bereit, Mitfahrer mitzunehmen.

Ein Rentner aus Sehensand würde mich überall hinfahren

Es ist auch ein Anwohner, der als Auto Nummer 16 an mir vorbei fährt. „Sie sind die Erste, die ich da sitzen seh“, ruft er mir begeistert entgegen, „abgesehen von Fritz Goschenhofer bei der Einweihung der Bank“. Er wohne gleich gegenüber und würde mich bringen, wohin ich möchte: „Ich bin Rentner, ich hab Zeit.“ So ein Service! Ich bedanke mich, will aber auf meinem Bankerl noch ein bisschen sitzen bleiben.

Ein Taxi, ein Traktor, ein Paketbote und ein Handwerkerwagen passieren mich. Sie kommen als Mitfahrgelegenheit natürlich nicht in Frage. Aber Auto Nummer 22 hält an. Für Kurt Mayer wäre ich nicht der erste Fahrgast, er hat in den vergangenen Wochen schon zwei Mal Sehensander mit in die Stadt genommen.“ Vom Sehen kannte ich sie“, erzählt er, es sei eine nette Fahrt gewesen.

Das Mitfahrerbankerl hat 4000 Euro gekostet

Nach gut einer Stunde und 26 Autos, die an mir vorbeifuhren, verlasse ich Neuburgs erstes Mitfahrerbankerl, dessen Kosten von rund 4000 Euro der Sehensander Bauunternehmer Paul Pettmesser mitfinanziert hat, mit einem leichten Sonnenbrand auf der Nase. Gut alle 15 Minuten hätte mich ein Autofahrer mitgenommen. Ob das auf der Rückfahrt ebenso gut klappen würde, wäre einen Versuch wert. Das Pendant zur Sehensander Bank steht am Landratsamt.

