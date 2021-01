vor 51 Min.

Moderne OP-Tische für KJF Klinik in Neuburg

Die KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg investiert in moderne Operationstische. Patienten und Personal profitieren von der neuen Ausstattung. Was die neuen OP-Möbel alles können.

Patienten, die sich in der KJF Klinik Sankt Elisabeth einer Operation unterziehen, genießen ab sofort einen deutlich höheren Komfort. Der Träger der Klinik, die KJF Augsburg, hat einen sechsstelligen Betrag in die Anschaffung neuer Operationstische investiert. „Die hochmodernen Tische bieten einen zusätzlichen Komfort für Patienten und Personal“, erläutert Geschäftsführer Gerd Koslowski.

Neue OP-Tische für KJF Klinik in Neuburg

Dabei ist die Anschaffung der hochmodernen Operationstische nur eine von vielen geplanten Modernisierungsmaßnahmen, die die KJF für das Neuburger Krankenhaus plant. „Insofern kann diese Investition als nachhaltiges Bekenntnis der KJF Augsburg zur Klinik Sankt Elisabeth verstanden werden, um die Gesundheitsversorgung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zu gewährleisten und die systemrelevanten Arbeitsplätze in Neuburg zu sichern“, so Koslowski in einer Pressemitteilung.

Auch die Chefärzte der Fachabteilung, die den Operationssaal täglich nutzen, sind von der Technik und Handhabung der neuen Tische begeistert. „Die vielfältigen Verstellmöglichkeiten und schonenden Lagerungsmöglichkeiten, sind für die Operateure ein deutlicher Qualitätszugewinn“, so der Chefarzt der Allgemeinchirurgie, Dr. Achim Wolf. Besonders überzeugt der Einsatz von Carbon im Tisch die Mediziner. Dadurch wird eine störungsfreie Röntgendurchleuchtung ermöglicht.

Krankenhaus: Ausstattung erleichtert das Arbeiten

Für das OP- und Narkosepersonal stand bei der Planung von Anfang an der Gedanke an die Patientensicherheit an oberster Stelle. Die neuen OP-Auflagen sind um ein Vielfaches weicher und garantieren auch bei langem OP-Verlauf einen optimalen Liegekomfort. Hinzu kommt, dass die neuen Auflagen wärmespeichernd und wärmereflektierend sind und so einer Unterkühlung des Körpers vorbeugen.

Auch die Bedienungsfreundlichkeit war ein wichtiger Aspekt bei der Beschaffung. „Hier können jetzt ohne große Kraftanstrengung OP-Tische den gegebenen Anforderungen angepasst werden und per Knopfdruck vielfache Positionsänderungen zur Arbeitserleichterung der Operateure und Narkoseärzte umgesetzt werden“, so die leitende Operationsschwester Cornelia Scheunig. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist das neue Lafetten-Transportsystem, mit dem die schweren Tische, die mit über 400 Kilogramm belastet werden können, problemlos gesteuert und verschoben werden können. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen