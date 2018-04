00:37 Uhr

Musik als besondere Inspirationsquelle

Das anerkannte Iris Trio erfreute bei seinem ersten Auftritt im Piú Piano das Publikum

Von Johannes Seifert

Das international anerkannte Iris Trio aus Kanada/USA (Christine Carter – Klarinette, Anna Petrova – Piano und Molly Carr – Viola) spielte erstmals im Piú Piano in Neuburg und beeindruckte mit differenziert angelegten Werken aus der Feder von Robert Schumann (Märchenerzählungen), György Kurtág (Hommage á R. Schumann), Wolfgang Amadeus Mozart (Kegelstatt-Trio) und Christof Weiß (Drittes Klaviertrio – Gespräch unter Freunden).

In diesem Konzert begegneten sich in musikalischer Sichtweise Vergangenheit und Gegenwart. György Kurtág spielt mit seiner „Hommage à R. Sch.“ auf die farbige Ideenwelt von Schumanns „Märchenerzählungen“ an. In ähnlicher Weise bezieht sich das Klaviertrio „Gespräch unter Freunden“ des Bamberger Komponisten Christof Weiß auf Mozarts „Kegelstatt“-Trio und reflektiert dabei den Charakter der „musikalischen Unterhaltung“ – ein Gestus, der die gesamte Kammermusik durchdringt.

Musikalisch lebendig im Vortrag, solide in den technischen Nuancen, wohl abgestimmt und in erlesener Klangbalance entpuppte sich vor allem das modern anmutende und höchst anspruchsvolle Werk, „Gespräch unter Freunden“, des beim Konzert anwesenden Komponisten Christof Weiß. Dabei spürte man die besondere Leidenschaft und Inspiration der Musiker, die insgesamt sehr differenziert miteinander konzertieren konnten. Weiß studierte Komposition an der Hochschule für Musik Würzburg bei Prof. Heinz Winbeck sowie in der Fortbildungsklasse bei dem in Neuburg lebenden Dozenten Tobias PM Schneid.

Kompositorische Arbeiten für Kammerorchester, Bläserensembles, Tasteninstrumente sowie zwei mehrmals aufgeführte Theatermusiken, mehrere Ensemblestücke und einige Solowerke gehören zu den bisherigen Arbeiten des jungen Komponisten. Darüber hinaus hat er mehrere Werke für Kammer- und Sinfonieorchester sowie sinfonisches Blasorchester komponiert.