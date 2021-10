1000 Euro Schaden: Kirche in Neuburg mit Graffiti beschmiert

Die Heilig-Geist-Kirche in Neuburg wurde mit Graffiti beschmiert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Neuburg ist die Heilig-Geist-Kirche am Spitalplatz mit Graffiti beschmiert worden. Das teilte die Polizei mit. Zwischen Montag und Dienstag besprühte ein bislang unbekannter Täter im Bereich des Pfarrgartens eine Mauer mit grauen Graffiti. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 08431/67110 entgegen. (nr)