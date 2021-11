Ab Montag im Container: Impfstation in Neuburg zieht um

Die Impfkapazitäten im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sollen ausgebaut werden. Nun öffnet in Neuburg ein neuer Standort, wo sich Bürger und Bürgerinnen impfen lassen können.

Um die Impfkapazitäten sukzessive auszuweiten, eröffnet der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Montag, 29. November, eine Impfstation in den Berufsschulcontainern in der Monheimer Straße 66, direkt neben der Corona-Teststation. Im gleichen Zuge schließt die Impfsprechstunde im Geriatriezentrum am Sonntag, 28. November, dauerhaft.

Impfen in Neuburg in Containern - in Schrobenhausen bleibt die Impfstation bestehen

Impfwillige, die ab dem 29. November einen Impftermin in der Impfsprechstunde Neuburg haben, werden dann vom Team des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen in den neuen Räumen in der Monheimer Straße 66 geimpft.

Wer bereits einen Termin über das Portal impfzentren.bayern gebucht hat und ab dem 29. November eine Bestätigung für den Standort Geriatriezentrum erhalten hat, wird gebeten, zur Impfung in die Monheimer Straße 66 in Neuburg zu kommen.

Im südlichen Landkreis bleibt die Impfstation in Schrobenhausen-Mühlried, Rinderhofer Breite 11, weiterhin bestehen. Darüber hinaus werden die mobilen Impfteams des BRK-Kreisverbandes ab Anfang Dezember Impfaktionen in den Gemeinden vor Ort anbieten. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Um die Wartezeiten weiter zu verkürzen, bauen die Impfstationen derzeit den Personalstamm und die damit verbundenen Impfkapazitäten auf Hochtouren aus mit dem Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis bis zu 1000 Impfungen täglich anbieten zu können.

Die Suche nach Mitarbeitern ist die größte Herausforderung in der Unternehmung, da viele Aufgaben nur von medizinisch geschultem Personal übernommen werden können. Aber auch Hilfe in der Verwaltung wird benötigt. Bewerbungen sind deshalb sehr willkommen, diese nimmt die Personalstelle des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen per E-Mail entgegen (personalstelle@kkh-sob.de).

Terminvereinbarung im Impfzentrum Neuburg oder Schrobenhausen-Mühlried

Wer sich im Impfzentrum Neuburg oder Schrobenhausen-Mühlried impfen lassen möchte, wird darum gebeten, vorab einen Termin über das Online-Impfportal impfzentren.bayern zu vereinbaren. Bei der Terminbuchung ist zu beachten, dass bei der Standortauswahl zuerst der Standort (ND-1) Schrobenhausen-Mühlried, Rinderhofer Breite, ausgewählt werden muss.

Danach können die Termine in der Impfstation sowohl in Neuburg als auch in Schrobenhausen-Mühlried ausgewählt werden. Impfungen ohne Termin sind zwar möglich, jedoch kann nicht sichergestellt werden, dass freie Kapazitäten zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund werden bei den Impfungen ohne Termin vor Ort Nummern ausgegeben, damit die Wartezeit abgeschätzt werden kann.

Da in den letzten Tagen die Termine häufig ausgebucht waren, bittet der Landkreis darum, regelmäßig auf dem Anmeldeportal www.impfzentren.bayern zu überprüfen, ob wieder neue Termine verfügbar sind. Die Termine werden entsprechend der Kapazitäten nach und nach aufgestockt.

Neuburg-Schrobenhausen: Das sind die Impfzeiten in den Zentren

Neuburg, Geriatriezentrum (nur noch bis 28. November!): Freitag, 26. November, und Sonntag, 28. November, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr mit Termin und 13 bis 15 Uhr ohne Termin (Nummernvergabe ab 12.30 Uhr).

Neuburg, Monheimer Straße 66 (ab 29. November, ausschließlich mit Termin!): Mittwoch, 1. Dezember, Donnerstag, 2. Dezember, Freitag, 3. Dezember, Sonntag, 5. Dezember, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Schrobenhausen-Mühlried, Rinderhofer Breite: Samstag, 27. November, von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr mit Termin und 15 Uhr bis 18 Uhr ohne Termin (Nummernvergabe ab 12.30 Uhr). Montag, 29. November, Dienstag, 30. November, Mittwoch, 1. Dezember, Samstag, 4. Dezember, jeweils von 8.30 bis 12 Uhr mit Termin und 13 bis 15 Uhr ohne Termin (Nummernvergabe ab 12.30 Uhr).

Weitere Termine werden noch bekannt gegeben. (nr)