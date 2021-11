Neuburg

09:20 Uhr

Alkohol am Steuer: 50-Jähriger fährt mit 0,7 Promille durch Neuburg

Am frühen Montagmorgen ist ein Mann in Neuburg angetrunken mit dem Auto unterwegs gewesen: Die Polizei stoppte ihn mit 0,7 Promille am Steuer.

Zur Verkehrskontrolle hat die Polizei Montagnacht einen 50-jährigen Neuburger in der Grünauer Straße angehalten. Wie die Beamten berichten, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,7 Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Fahrverbot. (nr)

Themen folgen