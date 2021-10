Antrag abgelehnt: Warum Neuburg (noch) keine Fahrradstraße bekommt

Plus Der Verkehrsausschuss lehnt den Antrag des neuen Arbeitskreises „Fuß- und Fahrradfreundliches Neuburg“ ab. Der Kreuter Weg wird keine Fahrradstraße, stattdessen anders ausgebaut.

In Neuburg hat der neue Arbeitskreis „Fuß- und Fahrradfreundliches Neuburg“ seine Arbeit aufgenommen. Ein erster Vorschlag war, den Kreuter Weg zu einer Fahrradstraße zu erklären. Dort hätten Radler Vorrang, sie könnten etwa nebeneinander fahren. Doch diese Idee wird nicht umgesetzt.