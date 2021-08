B16-Baustelle in Neuburg: Arbeiten wegen Regen unterbrochen

Weil immer wieder Regenschauer niederprasselten, wurden die Arbeiten auf der B16 in Neuburg am Montag eingestellt. Wie es weitergeht.

Stillstand auf der Neuburger Südumgehung: Weil immer wieder Regenschauer niederprasselten, hat die Firma Richard Schulz am Montag das Asphaltieren der Bundesstraße abgesagt. Am Dienstag nimmt der Trupp einen neuen Anlauf.

Die erste Schicht war am Wochenende durchgehend auf der 2,5 Kilometer langen Strecke von Feldkirchen bis zum Kreisverkehr Münchener Straße aufgetragen worden. Jetzt kommt die Deckschicht, und für diese Arbeit muss es trocken sein.

B16 in Neuburg: Bauarbeiten wegen Regen unterbrochen

Inzwischen haben Mitarbeiter der Firma Siemens mit der Montage der Ampel an der Kreuzung St.Andreasstraße/Südumgehung begonnen. Leitungen in den Kabelschächten verbinden die Signalmasten, die im Laufe der Woche aufgestellt werden sollen. Das Straßenbauamt Ingolstadt geht noch davon aus, dass die Verkehrsfreigabe am kommenden Montag, 6. September, einzuhalten ist. Bei weiteren Verzögerungen wird die B16 ein oder zwei Tage später wieder geöffnet. Die Umleitungsstrecke wird vom Schwerverkehr weitgehend eingehalten und im Stadtgebiet Neuburg kommt es trotz der „halbierten“ Südumgehung zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (rew)