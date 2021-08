Baustelle, neue Namen und Marken: Das tut sich am Neuburger Südpark

Plus Am Neuburger Südpark ist derzeit einiges im Umbruch. Eine Baustelle sorgt für Behinderungen. Unter den Geschäften tauchen neue Namen und Marken auf. Ein Überblick.

Einiges im Umbruch ist derzeit am Neuburger Südpark. Eine Baustelle wird das Einkaufszentrum monatelang beschäftigen. Außerdem tauchen unter den Geschäften zwei neue Namen und zum Teil neue Marken auf. Ein Überblick: