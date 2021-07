Abschluss: Studenten aus Ingolstadt feiern vor dem Bildschirm

An der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) werden zwei Absolventen aus dem Neuburg und Bergheim für ihren herausragenden Abschluss geehrt.

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Erstmals wurden 564 Absolventinnen und Absolventen der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) in einer hybriden Veranstaltung verabschiedet. Während die Preisverleihung in der Aula der THI mit beschränkter Teilnehmerzahl möglich war, wurden die Studierenden online hinzugeschaltet. Im Vorfeld war an alle Teilnehmer eine Absolventenbox verschickt worden, die einen Prosecco, Studentenfutter, eine Konfettikanone, einen Block und einen Bleistift sowie einen Akademischen Hut enthielt, um den Abschied auch zu Hause vor dem PC gebührend feiern zu können. So war es möglich – örtlich getrennt, aber doch zusammen – die Hüte fliegen zu lassen.

Johannes Braun aus Bergheim schaffte den besten Masterabschluss. Foto: THI

Bernd Sibler schickte eine digitale Grußbotschaft nach Ingolstadt

Der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler schickte eine digitale Grußbotschaft und zollte den Studenten sowie der gesamten Hochschule Respekt für die Leistungen in den vergangenen harten Monaten: „Unter diesen Bedingungen ein Studium erfolgreich abzuschließen, ist etwas ganz Besonderes.“

Er ermutigte die jungen Menschen voller Energie ihren persönlichen Weg weiterzuverfolgen: „Mit einem Abschluss an der THI sind sie hervorragend gerüstet.“ Der Präsident der THI, Walter Schober, rief in seiner Rede die Absolventinnen und Absolventen auf, sich auch weiterhin für neue Entwicklungen zu begeistern: „Überwinden Sie Hemmnisse und gestalten Sie Lösungen, die unser Leben lebenswerter machen.“

Ronja Reinwald aus Neuburg machte den besten Bachelorabschluss

Ingolstadts Bürgermeisterin Dorothea Deneke-Stoll übernahm die Verleihung der Preise im Namen der Stadt Ingolstadt. Den besten Bachelorabschluss legte Ronja Reinwald (Neuburg) im Studiengang Betriebswirtschaft ab. Johannes Braun (Bergheim) schaffte im Studiengang Technische Entwicklung im Maschinenbau den besten Masterabschluss.

Die beste Abschlussarbeit mit Bezug Digitalisierung kam von Marion Neumeier aus Egweil (Studiengang Automatisiertes Fahren und Fahrzeugsicherheit). Und Anna-Katharina Frison (Traunstein) wurde für ihre herausragende Promotion ausgezeichnet.

Der Präsident des Lions Club Ingolstadt, Riclef Schmidt-Clausen, übernahm die Ehrung von Carmen Fleiner (Ingolstadt), die im Automotive & Mobility Management die beste Abschlussarbeit mit Bezug Internationalisierung geschrieben hatte.

Yeliz Agma, Mostafa Ahmed Mahmoud Mohamed Abuleynein Aboushama, Sophian Theodor Mohamed Beyerlein, Keith Chipungu, Amely Francis Degner (WI), Claudia Fernandez Henning, Omar Elsayed Moustafa Ali Ibrahim Hussein, Tafadzwa Mugova und Annika Sabine Rothenhäusler wurden geehrt für ihr herausragendes Studienprojekt im Studiengang Engineering and Management. (nr)