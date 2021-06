Suchaktion mit Hubschrauber: Vermisste Rentnerin aus Bittenbrunn gefunden

Weil sich eine 78-jährige Rentnerin aus Bittenbrunn nicht mehr gemeldet hatte, verständigten Angehörige die Polizei. Die startete eine Suchaktion - mit Erfolg.

Glimpflich ist am Dienstag ein Vermisstenfall in Neuburg-Nord ausgegangen. Eine 78-jährige Rentnerin aus Bittenbrunn hatte sich seit einem Spaziergang am Vormittag nicht mehr gemeldet. Die Angehörigen verständigten die Polizei, die unter anderem mit Streifen und einem Hubschrauber die Suche aufnahm.

Suchaktion in Neuburg: Vermisste Rentnerin aus Bittenbrunn gefunden

Gegen 16.30 Uhr konnte die Vermisste unversehrt aufgefunden und nach Hause gebracht werden, so ein Polizeisprecher. Zwischenzeitlich waren etliche Hinweise aus der Bürgerschaft eingegangen. (nr)