Neuburg

vor 31 Min.

„Bleibt kein Stein auf dem anderen“: Sparkasse Neuburg-Rain baut Hauptstelle um

Plus Die Sparkasse Neuburg-Rain baut derzeit die Hauptstelle an der Neuburger Theresienstraße um. Die Verantwortlichen sprechen vom größten Umbau in der Geschichte der Bank. Was sich ändert.

Von Andreas Zidar

Die Sparkasse Neuburg-Rain erlebt derzeit den größten Umbau in der Geschichte der Bank. Die Hauptstelle an der Neuburger Theresienstraße wird im Erdgeschoss komplett umgestaltet. Es entstehen mehr als ein Dutzend neue Zimmer. Die Arbeiten dafür werden voraussichtlich noch einige Monate in Anspruch nehmen.

