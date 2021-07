Bund Naturschutz besucht die Neuburger Stadtwerke

Vertreter des Bund Naturschutz Bayern waren zu Besuch bei den Stadtwerken Neuburg. Richard Mergner ging dabei darauf ein, warum Neuburg ein Vorreiter beim Thema Klimaschutz ist.

Die Stadt und die Stadtwerke Neuburg an der Donau sind mit ihrem Nahwärmeprojekt bayernweit Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Grund für Richard Mergner, den Vorsitzenden des Bund Naturschutz Bayern, Günter Krell, den Vorsitzenden der Bund Naturschutz Kreisgruppe Neuburg-Schrobenhausen sowie den Sprecher des BN-Arbeitskreises Energie, Matthias Grobleben, sich ein Bild vor Ort über Entwicklung des Neuburger Nahwärmeprojektes zu machen.

Zusammen mit Stadtwerkeleiter Richard Kuttenreich besuchten die Teilnehmer am Montagvormittag die Abwärmefassung A 4 auf dem Gelände des Glasherstellers und Stadtwerke-Partners, der „Verallia Deutschland AG“. Am Nachmittag standen dann Vorträge zum Thema „Nachhaltige Entwicklung“ sowie die Vorstellung des Prototyps einer kürzlich installierten Hochtemperatur-Wärmepumpe an.

Richard Mergner vom Bund Naturschutz war zu Gast bei den Neuburger Stadtwerken

„Die Energiewende in Bayern muss dezentral vor Ort und in den Kommunen erfolgen. Die Stadtwerke Neuburg nehmen ihren Auftrag der Energieversorgung wahr und setzen Energieeffizienz mit Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärmenutzung in die Tat um. Die lokale Kombination aus Nutzung industrieller Abwärme gemeinsam mit flexiblen Blockheizkraftwerken für die kommunale Versorgung sollte ein Vorbild für Bayern sein“, so Richard Mergner.

Die Stadtwerke treiben seit vielen Jahren ihr ehrgeiziges Nahwärmeprojekt voran, um die regionale, dezentrale Energiewende einzuleiten. Die Nutzung von industrieller Abwärme aus dem Industriegebiet Grünau zur Wärmeversorgung der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuburg steht im Mittelpunkt, gleichzeitig werden Abwärme und Strom aus stadtwerkeeigenen Blockheizkraftwerken gewonnen. Inzwischen werden jährlich 3,1 Megawatt Wärmeleistung und 4,1 Megawatt elektrischer Energie in das stadtwerkeeigene Nahwärme- und Stromnetz eingespeist. Für die Verteilung der Nahwärme wurden bisher rund 24,5 Kilometer lange Trassen gebaut, sowie über zehn Kilometer Hausanschlüsse verlegt.

Neuburg gilt dank der Nahwärmeprojekte als Vorreiter beim Thema Klimaschutz

Mit dem Neuburger Nahwärmeprojekt soll die Abhängigkeit der Energieversorgung der Stadt von fossilen Energieträgern wie Heizöl, Stein- und Braunkohle zurückgefahren werden, der Co2-Ausstoß verringert werden. Nach der geplanten Einrichtung einer zweiten Abwärmefassung im Industriegebiet Grünau, kann in Zukunft der Ausstoß von 24.000 Tonnen Co2 jährlich vermieden und 70 Prozent der Haushalte in der Stadt mit Wärme versorgt werden. Zum Abschluss des Besuchsprogrammes trug sich Richard Mergner auch noch in das blaue Buch der Stadtwerke Neuburg ein. Der Vorsitzende des Bund Naturschutz zeigte sich am Ende seines Besuchs in Neuburg beeindruckt von dem Nahwärmeprojekt der Stadtwerke Neuburg. (nr)