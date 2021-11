Corona-Vollbremsung beim Veranstaltungsort "Überlauf" in Neuburg

Der Partyraum-Trägerverein Überlauf aus Neuburg stellt sich für die kommenden Jahre auf. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins wird ein neuer Vorstand gewählt.

Die diesjährige Mitgliederversammlung war gleichzeitig eine kleine Geburtstagsfeier: Vor fünfzehn Jahren wurde der Trägerverein Überlauf in Neuburg gegründet, der seither Veranstaltungsräume für private Feste, kulturelle Anlässe, Vereins- und Firmenfeiern an der Neuburger Ringmeierbucht anbietet. Die Entwicklung von Verein, Gebäude, Angebot und Nutzung zeigt: Eine Erfolgsgeschichte, an der die beteiligten Mitglieder nach wie vor sichtlich Spaß haben. Aber Corona hat natürlich Spuren hinterlassen und tut es immer noch.

Die Nutzung der Anlage kam von März 2020 bis in den Frühsommer 2021 nahezu vollständig zum Erliegen. Der Vorsitzende Matthias Enghuber konnte von 41 Veranstaltungen zwischen November 2019 und dem Tag der Mitgliederversammlung berichten. Dem standen 69 gänzlich ungenutzte Wochenenden gegenüber. Dem Verein war und ist aber wichtig, auch über geltende Corona-Auflagen hinaus Vorsicht walten zu lassen und mit den Gastronomen solidarisch zu sein. „Wenn in der Gastronomie nicht gefeiert werden darf, bleibt bei uns die Türe auch zu“, so die griffige Formel des Vereins. Damit heißt es seit diesem Mittwoch einmal mehr: vorerst keine Partys im Überlauf. Nur die Besichtigungsstunde am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr bleibt bestehen.

Corona zwingt Neuburger Überlauf zur Vollbremsung

Als es gelockerte Kontaktbeschränkungen möglich machten, engagierten sich die Mitglieder in mehreren Arbeitseinsätzen für „ihr“ Haus: Neue Hoftore wurden montiert, der Partyraum mit seiner Musik- und Lichtanlage, dem DJ-Pult und der Thekeneinrichtung modernisiert, etliche Liter Farbe kamen an die Wand und mit Unterstützung der Stadt als Gebäudeeigentümer konnten neue Eingangstüren und Dachrinnen installiert werden. Gerade die Türen machen sich bei den Heizkosten bemerkbar - es zieht nicht mehr durch die Türspalte. Auch die komplette Elektroinstallation des gut 60 Jahre alten Hauses wurde überarbeitet.

Den gegenseitigen Kontakt haben die Mitglieder auch in der schwierigen Zeit der Kontaktbeschränkungen nie abreißen lassen. Der wöchentliche Stammtisch fand per Videoschalte statt und in den entspannteren Sommermonaten gab es jeweils einen Erlebnistag auf der Donau mit anschließendem Grillabend am Lagerfeuer im Überlauf-Garten.

Das Vorstandsteam des Neuburger Überlaufs vergrößert sich

Die aktuell 43 Mitglieder waren mit Corona-geschuldeter, einjähriger Verzögerung nun aufgefordert, eine neue Vorstandschaft für die kommenden drei Jahre zu wählen und setzten dabei einstimmig auf bewährte Kräfte und eine Verstärkung des Vorstandsteams. Matthias Enghuber bleibt Vorsitzender, Andreas Reichard folgt als Stellvertreter auf Sebastian Gieß, der nach vielen Amtsjahren aus zeitlichen Gründen in die Beisitzerriege wechselt. Die Finanzen bleiben in der Verantwortung von Benjamin Machel, die schriftliche Arbeiten erledigt weiterhin Verena Pitsch. Neu ist die Funktion des Anlagenwarts. Als solcher kümmert sich Stefan Kaltenegger künftig federführend um die Gebäudetechnik und die Funktion der Geräte. Das Vorstandsteam wird durch die Beisitzer Thomas Felbermeir, Tobias Fuhr, Sebastian Gieß, Michael Mühlbauer, Michael Marschall und Dr. Stephan Meier komplettiert. Die Richtigkeit der Rechnungslegung prüft weiterhin Roland Habermeier.

Die neue Vorstandschaft stieg sofort in die Planung der nächsten Renovierungen am Gebäude ein. Im Partyraum soll sich optisch einiges ändern. Den nach diversen Überschwemmungen lädierten Rasen will man im Frühjahr angehen. Vor allem aber gilt es, die Spuren der Corona-Pandemie in finanzieller Hinsicht zu überstehen. Die Luft ist dahingehend auch beim Trägerverein Überlauf inzwischen dünn geworden. (nr)