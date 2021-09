Dieter Distl gibt den Vorsitz der Ernst-Toller-Gesellschaft in Neuburg ab

Plus Nach 25 Jahren gibt Dieter Distl aus Karlshuld den Vorsitz der Ernst-Toller-Gesellschaft ab. Er hatte sie selbst gegründet. Wer tritt seine Nachfolge an?

Dieter Distl gibt den Vorsitz der Neuburger Ernst-Toller-Gesellschaft ab. Der ehemalige Kulturamtsleiter hatte den Verein vor 25 Jahren initiiert. Wie er auf Nachfrage erklärt, verzichtet er aus persönlichen Gründen.