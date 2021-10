Neuburg

17:47 Uhr

Donaumoos-Entwicklung: Kommunikationsoffensive soll Ängste nehmen

Plus Die Fortschreibung des Donaumoos-Entwicklungskonzepts wurde bereits vom Kreistag abgesegnet. Doch Werner Hecht vermisste die Einbeziehung der Bürger und forderte eine Kommunikationsoffensive - mit Erfolg.

Von Katrin Kretzmann

Wie steht es um die Zukunft des Donaumooses? Was kommt auf Bewohner, Eigentümer und besonders Landwirte in den kommenden Jahren zu? Es sind Fragen, die in der Bevölkerung im Donaumoos immer lauter werden und Unsicherheit schüren. Zwar hat sich der Neuburg-Schrobenhausener Kreistag bereits im vergangenen Jahr geschlossen für eine Fortschreibung des Donaumoos-Entwicklungskonzeptes ausgesprochen. Doch für Kreisrat Werner Hecht (FW) fehlt die Kommunikation – insbesondere, um aufzuklären und Ängste der Bürger zu nehmen.

