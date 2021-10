Ehepaar Schulz feiert in Neuburg 65. Hochzeitstag

Plus Edith und Werner Schulz aus Neuburg sind seit stolzen 65 Jahren verheiratet. Warum ausgerechnet Ediths Schwester schuld daran ist, dass sich die beiden damals überhaupt trafen.

Es war vor dem Tor zur Siegfried-Kaserne in Braunschweig. Daran erinnern sich Edith und Werner Schulz noch sehr lebhaft. Denn ein Zufall sollte der Beginn einer Ehe werden, die nun schon 65 Jahre währt. Sie 19, er 23 Jahre alt, trafen sich dort nur, weil die Schwester von Edith Schulz ihren damaligen Verlobten nicht erreichen hatte können und die Eifersucht sie vor das Kasernentor trieb. Die kleine Schwester war dabei – und traf die Liebe ihres Lebens.