Ein bisschen Normalität: Neuburger Ausschüsse kehren ins Rathaus zurück

Die Stadt Neuburg wagt in Corona-Zeiten einen kleinen Schritt zurück in Richtung Normalität. Wie Stadtsprecher Bernhard Mahler auf Nachfrage bestätigt, finden die Sitzungen der Ausschüsse ab Anfang Oktober wieder im Sitzungssaal des Rathauses statt. Um entsprechende Abstände einzuhalten, trifft sich der gesamte Stadtrat jedoch weiterhin im Kolpinghaus. Wann auch dieses Gremium wieder in die gewohnte Umgebung zurückkehren kann, sei derzeit nicht absehbar, so Mahler.

Neuburg: Ausschüsse treffen sich wieder im Rathaus

Verknüpft mit dieser Frage ist auch die Live-Übertragung der Sitzungen. So lange der Stadtrat im Kolpinghaus zusammenkommt, können Bürgerinnen und Bürger die Zusammenkünfte des Stadtrats weiterhin im Livestream verfolgen. Ob man diese Übertragungen auch nach einem Wechsel ins Rathaus weiterhin anbietet, steht derzeit nicht fest, berichtet Mahler. Man habe die Angelegenheit bereits geprüft und sich Gedanken darüber gemacht. Das Problem: Im engeren Sitzungssaal sei ein Livestream schwieriger umzusetzen. Es gehe beispielsweise um die Installation von Kameras sowie den Datenschutz gegenüber Beteiligten, die nicht wollen, dass sie im Bild zu sehen sind. Hierüber müsse der Stadtrat noch eine Entscheidung treffen. (ands)

Der Neuburger Stadtrat kommt am Dienstag, 28. September, um 17 Uhr zur Sitzung im Kolpinghaus zusammen.