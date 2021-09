Ende einer Wirtshaus-Tradition: Das Saliter in Neuburg wird schließen

Plus Das Neuburger Gasthaus Zum Saliter wird schließen. Ein Nachfolger ist derzeit nicht geplant. Mit Gaby und Johann Bley endet damit eine 250-jährige Wirtshaus-Geschichte an dieser Stelle.

Manchmal kommt es anders als man denkt. Diese Phrase wird oft leicht dahingesagt, bei Gaby und Johann Bley trifft sie aber den Nagel auf den Kopf. Denn es stand außer Frage, dass sie bis zu ihrer Rente ihr Gasthaus Zum Saliter mit dem in Neuburg einmaligen Biergarten betreiben wollten. Noch im Februar dieses Jahres haben sie den Gastraum neu geweißelt und neue Spielgeräte für den großen Spielplatz ausgesucht. Doch kein halbes Jahr später musste das Paar eine für sie bittere Entscheidung treffen: Das Wirtshaus mit seinem weithin beliebten Biergarten schließt, und zwar schon bald.