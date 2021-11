Neuburg

20:50 Uhr

Fehlplanung an der Neuburger PWS: Jetzt können Busse die Haltestelle ansteuern

Seit Dienstag können Schülerinnen und Schüler der Paul-Winter-Realschule in Neuburg an der dafür vorgesehenen Haltestelle aus ihren Bussen steigen. Wochenlang konnten Fahrzeuge den neu gebauten Halt nicht ansteuern.

Plus An der neu gebauten Bushaltestelle der Paul-Winter-Realschule Neuburg waren die Busse aufgesetzt, weshalb diese an der Straße halten mussten. Jetzt ist das Problem gelöst.

Von Andreas Zidar und Winfried Rein

Die neu gebaute Paul-Winter-Realschule (PWS) kann endlich auf ihre dazugehörige Bushaltestelle zurückgreifen. Am Dienstag fuhren erstmals alle Schulbusse den offiziellen Haltepunkt an. Zuvor konnten Niederflurbusse ohne integrierte Hydraulik den Bereich nicht ansteuern, da sie in einer Mulde aufsetzten. Nun ist das Problem behoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen