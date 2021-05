Neuburg

15:00 Uhr

Hinter dem Rücken aktiv: Neuburgs OB rügt Stadtrat

Plus Weil ein Stadtrat in Neuburg seine Kompetenzen überschritten hat, wies Oberbürgermeister Bernhard Gmehling darauf hin, "dass bestimmte Dinge gar nicht gehen.“ Was der Grund für die Rüge war.

Von Manfred Rinke

Es ging um Kompetenzüberschreitung und den deutlichen Hinweis dazu von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, dass „bestimmte Dinge so gar nicht gehen“. Was hinter diesem Einführungssatz steckte, erklärte er in der jüngsten Stadtratssitzung unter Punkt „Verschiedenes“.

