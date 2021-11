Neuburg

20:30 Uhr

Ingolstädter/Monheimer Straße: Wie es an der umstrittenen Kreuzung weitergehen soll

Zur Situation vor der Donaubrücke an der Kreuzung Ingolstädter-/Monheimer Straße muss OB Bernhard Gmehling nach wie vor Stellung beziehen.

Plus Nach wie vor erhält Neuburgs OB Gmehling Anfragen zur Situation an der Kreuzung Ingolstädter-/Monheimer Straße. Die Entscheidung für diese vorübergehende Lösung ist jedoch längst gefallen.

Von Manfred Rinke

Er kann’s – oder mag es – schon nicht mehr hören. Die Anfragen zur Situation für Radfahrer an der Kreuzung Ingolstädter-/Monheimer Straße wollen nicht enden. Nun landeten schon wieder drei neue auf dem Schreibtisch von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Dabei sei die Entscheidung doch längst gefallen, erklärt er. Mit der jetzigen, nur vorübergehenden Lösung sei bis zum endgültigen Umbau des Übergangs an der Kreuzung die Sicherheit an dieser Stelle geschaffen worden, die alle wollten.

