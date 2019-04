11:55 Uhr

Neuburg: Klaus Babel fordert hohe Bußgelder für Müllsünder

Der Neuburger Stadtrat der Freien Wähler stellt einen Dringlichkeitsantrag zur Stadtratssitzung am Dienstag. Ihm reicht es jetzt.

Von Manfred Rinke

Erst am Osterwochenende waren die Mülleimer auf der Brandlwiese übergequollen. Jetzt schon wieder. Stadtrat Klaus Babel reicht’s. Er stellt für die Stadtratssitzung am heutigen Dienstag einen Dringlichkeitsantrag. In dem fordert er eine deutliche Anhebung der Bußgelder für die Saubären.

Er verweist auf den Artikel in der Neuburger Rundschau vom 25. April und die darin aufgezeigte Müllentsorgung auf der Brandlwiese, in der Honigbucht oder im Englischen Garten. Diesen Umweltvergehen sei zum Beispiel die Stadt Mannheim mit einer drastischen Überarbeitung ihres Bußgeldkatalog erfolgreich begegnet. Rechtzeitig vor der Freiluftsaison sollte auch Neuburg ein Signal in diese Richtung setzen. Entsprechende Schilder sollten dann auf die neue Situation aufmerksam machen.

Umweltfrevler würden auch das ehrenamtliche Engagement von Neuburger Schulen, Vereinen und Bürgern konterkarieren

Die Umweltfrevler würden auch das ehrenamtliche Engagement von Schulen, Vereinen oder Bürger konterkarieren, die sich bei Landschaftssäuberungsaktionen um eine saubere Stadt bemühen. „Ich habe nichts gegen Feiern auf ausgewiesenen öffentlichen Plätzen. Aber jeder sollte danach seinen mitgebrachten Müll wieder mit nach Hause nehmen“, schreibt Babel.

Er will in der Sitzung (ab 17 Uhr) zudem anregen, dass die Bepflanzung am Kreisverkehr Münchener Straße aufgehübscht wird. Außerdem geht es auch um einen sozialen Kriterienkatalog beim Verkauf von fünf städtischen Grundstücken im Joshofener Neubaugebiet Nußschütt sowie den Bau einer Phosphorrückgewinnungsanlage am Klärwerk.

