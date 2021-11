Neuburg

17:00 Uhr

Kleiner, feiner Abend für die Freunde der Stiftung für Neuburger

Plus Die diesjährige Benefiz-Veranstaltung der Stiftung für Neuburger fällt coronabedingt eine Nummer kleiner aus. Doch wie heißt es so schön: Die Größe allein spielt keine Rolle. Das zeigt sich auch an den Projekten, die die Stiftung unterstützt.

Von Claudia Stegmann

Die Kleider der Damen waren in diesem Jahr kürzer und der Rahmen etwas kleiner. Doch der großartigen Stimmung – die für manche bis drei Uhr morgens ging – tat dies keinen Abbruch. Die Stiftung für Neuburger hat nach der Zwangspause im vergangenen Jahr am Samstag wieder eingeladen – dieses Mal jedoch nicht zu einem Galaball ins Kolpinghaus, sondern zu einem Diner-Abend ins Arco-Schlösschen. Auch wenn die Veranstaltung unter den gegebenen Umständen eine gute Alternative war, soll sie trotzdem eine Ausnahme bleiben, wie Moderator Bernhard Mahler eingangs sagte. „Wir alle hoffen, dass wir 2022 wieder im Kolpinghaus feiern dürfen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen